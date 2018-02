Wint Antwerp morgen nog eens op de Bosuil? Bölöni: "We verdienen play-off 1" Stijn Joris

01 februari 2018

09u55 0 Antwerp Antwerp ontvangt morgen Waasland-Beveren. Na drie gelijke spelen op rij kan de Great Old mits een thuiszege een forse stap richting play-off 1 zetten, maar dan moet er dus thuis nog eens gewonnen worden en dat is intussen geleden van 9 december.

"Of we nog eens thuis gaan winnen?", herhaalt Bölöni onze vraag. "Dat moet je aan de goede Heer vragen. Ik kan jullie alleen verzekeren dat we het maximum gaan doen om een zo goed mogelijk resultaat te halen. In de eerste plaats voor onszelf, maar ook voor ons publiek. Ik heb niet meteen een verklaring voor het feit dat we nog maar 3 van onze 12 thuismatchen wonnen. (zucht) Ik vermoed dat onze tegenstanders in ons stadion voor een iets stuggere organisatie opteren mede omdat zij niet zozeer verplicht zijn om ons te kloppen. Dat hebben we nog niet kunnen oplossen en daarmee zet ik een punt achter deze discussie. Ik wil het er liever niet over hebben."

Antwerp bewees in zijn laatste drie duels tegen Club Brugge, Gent en Charleroi wel dat het een te duchten klant wordt voor én als het zo ver komt ook in play-off 1. Bölöni hoopt dat hij zijn elftal in de top zes kan parkeren en is van mening dat dat ook terecht zou zijn. "Ik weet niet of het ons zal lukken, maar ik vind wel dat we het verdienen. Dan hou ik niet alleen rekening met de resultaten. We hadden meer punten kunnen pakken dan die 3 op 9 en dat zeg ik in alle bescheidenheid. Tegen Gent was het niet top, maar globaal gezien waren onze drie prestaties wel van goede kwaliteit."

Tegen Waasland-Beveren mist Bölöni de geschorsten Sall en Corryn. Van Damme lijkt op die manier weer in de ploeg te komen als linksachter. Centraal achterin is er niet meteen een voor de hand liggende optie. "Arslanagic en Batubinsika trainen weer, ze zijn nog niet klaar, maar maken vooruitgang. Ghandri is een alternatief om Sall te vervangen. Hij deed het knap tegen Club Brugge als verdediger. Het kon beter, maar hij kon ook door de mand gevallen zijn en dat was zeker niet het geval. Voor een plek op het middenveld is hij met zijn gestalte niet snel genoeg. Daarom beschouw ik hem meer en meer als een verdediger. Als hij nog groeit, sterker in de lucht wordt en het spel beter leert lezen, heeft hij zeker een toekomst op die positie. De Laet is een polyvalente verdediger en hij kan ook centraal een oplossing zijn."

Voorin maakte Obbi Oulare een hele goede beurt in Charleroi. De bonkige aanvaller toonde wat hij in zijn mars heeft. Bölöni hoopt dat hij nu standvastig kan presteren. "Ik ben niet iemand die genoegen neemt met kleine succesjes. Een speler, en daarmee bedoel ik niet zozeer Obbi, moet over een langere periode goed spelen. Pas als Obbi twee jaar lang speelt en 30 van de 34 matchen in actie komt, kan je echt zeggen dat hij een goede speler is." Probleemkind Joaquin Ardaiz knoopte toch weer aan met de trainingen. "Sinds zaterdag loopt hij er weer bij, maar hij verloor veel tijd. Hij is niet van slechte wil, maar zit een beetje opgesloten in zichzelf en zou zijn hoofd eens helemaal moeten leegmaken."