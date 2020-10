Wie we daar hebben: Lamkel Zé voor het eerst sinds augustus nog eens aan de aftrap bij Antwerp MVS

02 oktober 2020

19u45 0 Antwerp Didier Lamkel Zé staat dadelijk bij Antwerp aan de aftrap tegen KV Mechelen. Voor het Kameroense woelwater is het zijn eerste basisplaats sinds eind augustus. Nood breekt wet.

Lamkel Zé da’s een garantie op fratsen, buiten de lijntjes kleuren, z’n eigen zin doen. Dat de flankaanvaller de voorbije drie weekends mocht bezinnen bij de B-kern was een niet meer dan logisch gevolg van zijn gedrag. Dat hij straks aan de aftrap staat bij de Great Old betekent echter niet dat het allemaal vergeven en vergeten is. ‘t Is eerder een samenloop van omstandigheden. Nood breekt wet. Want door de afwezigheid van Juklerød, Buta, Rodrigues en Benson heeft Ivan Leko nog amper fitte wingers in zijn selectie. ‘t Is te zeggen... Lamkel Zé is de enige. Nsimba en De Pauw zijn namelijk lapmiddelen, komen beter tot hun recht op een andere positie.

Wees maar zeker dat ze op het derde verdiep van het Bosuilstadion met grote ogen zullen kijken naar de prestatie van Lamkel Zé. Want in een voor de Great Old ideale wereld wint Antwerp straks van KV Mechelen... dankzij een uitmuntende Lamkel Zé. En duikt er op die manier dit weekend nog een ploeg op om de Kameroener weg te halen. Ondanks z’n voetbalvernuft zijn ze hem in Deurne Noord na twee jaar toch liever kwijt dan rijk.

‘t zal voor het eerst sinds de vierde speeldag zijn dat Lamkel Zé nog eens aan de aftrap staat . Toen, op 30 augustus, ging Antwerp met 2-0 kopje onder in Charleroi. Sindsdien verloor RAFC niet meer en pakte het 7 op 9. Zonder hun enfant terrible. Kunnen ze het dadelijk ook mét hem?