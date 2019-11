Werk aan de winkel voor Bölöni: Benson ventileert ongenoegen op Instagram, boze Mirallas na discussie naar kleedkamer MVS

24 november 2019

14u48 1 Antwerp Van titularis naar overbodig. Basisplek tegen Moeskroen. Invalbeurt tegen Club Brugge. 90 minuten op de bank tegen Gent en vandaag… op de tribune. Manuel Benson lijkt op enkele weken tijd helemaal uit de gratie gevallen van Laszlo Bölöni, die het vandaag ook aan de stok kreeg met Kevin Mirallas.

Duidelijk tot frustratie van de 22-jarige belofteninternational. Een dik halfuur voor aftrap van de match daarnet -allicht toen hij vernam dat hij als 19de man was afgevallen- postte de offensieve middenvelder een reeks foto’s op z’n Instagram.

Daarbij enkele foto’s uit Het Laatste Nieuws van vorig jaar, toen Benson eerste stond in onze ranking van ‘aanvaller van het seizoen’. Verder benadrukte hij ook dat hij vorig seizoen speler van het jaar was bij Moeskroen. En die zet je dus niet zomaar op de tribune, lijkt hij te willen zeggen.

Benson is niet de enige flankaanvaller die Bölöni tegenwoordig kopbrekens bezorgt. Zo stond Kevin Mirallas vandaag klaar in de Ghelamco Arena om in te vallen, maar na een discussie met zijn coach trok de voormalige Rode Duivel doodleuk richting de kleedkamers.