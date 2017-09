Waasland-Beveren beëindigt ongeslagen uitreeks van Antwerp Stijn Joris

21u49 0 Photo News Antwerp Waasland-Beveren heeft Antwerp zijn eerste nederlaag buitenshuis toegediend. De Great Old had in de eerste helft nog het betere van het spel, maar na de pauze namen de Waaslanders het initiatief over en trokken Boljevic en Morioka zetten de thuisploeg op rozen. Dierckx (ex-Antwerp) maakte de klus helemaal af.

Waasland-Beveren en Antwerp zetten op de Freethiel hun knappe seizoensstart gewoon. Ze voetbalden allebei met open vizier. De Great Old nam voor rust het initiatief en het was Waasland-Beveren dat voor iets afwachtender voetbal koos. De partij ging goed op en neer, zonder dat er echte kansen kwamen. Pas na mistasten van Camacho had Antwerp een unieke gelegenheid om de score te openen. Haroun had de 0-1 aan de voet, maar miste oog in oog met Roef. Waasland-Beveren hield het bij een vlam van Angban die een half metertje naast ging.



Na rust gingen de poppen pas echt aan het dansen. Boljevic mocht alleen aan de haal gaan en knalde kurkdroog in de bovenhoek voorbij een kansloze Bolat. Antwerp contesteerde massaal de inworp die aan de goal voorafging. Lambrechts aarzelde even, maar trok uiteindelijk toch naar de middenstip.

Antwerp verloor daarop de pedalen. De ruimtes tussen de linies werden gigantisch en de deur ging wagenwijd open voor de Waaslanders. Boljevic mocht weer op wandel. Deze keer was hij niet zelfzuchtig. Hij legde opzij, maar Hairemans was goed meegelopen om de bal te onderscheppen. Even later profiteerde Morioka toch. De Japanner schoof zijn vijfde van het seizoen laag binnen. Bölöni haalde daarop Ardaiz, Yatabaré en Jaadi van de bank, maar Waasland-Beveren sloeg opnieuw toe. De ingevallen Tuur Dierckx knalde van dichtbij raak. Haast verontschuldigend stak hij een hand uit naar het Antwerp-vak. Dierckx had vorig seizoen nog een aandeel in de promotie van de Great Old.



Zo haalde Waasland-Beveren de uitreputatie van Antwerp uiteindelijk nog met verve onderuit. De ploeg van Philippe Clement werd tegen Anderlecht onvoldoende beloond en haalde gisteren zijn gram. De teller komt op de Freethiel nu op 12 punten en daarmee nestelt het zich keurig in de linkerkolom. De tactiek van Bölöni bleek deze keer niet de goede. De individuele mandekking die hij hanteerde, marcheerde voor rust bijna vlekkeloos. In de tweede helft zakte het na de betwiste openingstreffer van Boljevic allemaal als een pudding in mekaar en er stond niemand meer op om de touwtjes in handen te nemen. De Great Old handhaaft voorlopig wel nog zijn plekje in de top zes.

