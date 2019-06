Waarom verlengd verblijf van Bölöni bij Antwerp einde voor Van Damme betekent Stijn Joris

18 juni 2019

06u04

Bron: Eigen berichtgeving 10 Antwerp Laszlo Bölöni (66) blijft en heeft meteen een eerste knoop doorgehakt. De Antwerpcoach heeft in zijn selectie geen plek meer voor Jelle Van Damme (35). Na twee seizoenen moet de ex-Rode Duivel op zoek naar een nieuwe club.

Dat nieuws kreeg hij gisteren te horen. In tegenstelling tot Dieumerci Mbokani biedt de Great Old Van Damme dus geen nieuw contract. Op 30 juni loopt zijn verbintenis af en daar eindigt het huwelijk met Antwerp. Van Damme hoopte nog op een verlenging en was zelfs van plan om in afwachting mee te trainen bij het stamnummer 1. De gesprekken daaromtrent liepen, maar Luciano D’Onofrio lichtte uiteindelijk de kern door met Laszlo Bölöni. Eén van de conclusies was dat er voor Van Damme geen plek meer is.

Zo komt er meteen ook een einde aan de onzekerheid rond de positie van Bölöni. Die leidt donderdag gewoon de eerste training en gaat het derde en voorlopig laatste jaar van zijn contract in. Na de laatste wedstrijden van vorig seizoen was er nochtans onzekerheid ontstaan. De clubleiding was niet langer overtuigd of het verder moest met de trainer die de Great Old voor het eerst in 25 jaar naar Europees voetbal leidde. Vooral de late nederlaag tegen AA Gent werd hem aangewreven. Door die tegengoal in de slotseconden misliep Antwerp de derde plek. Na enkele gesprekken besliste D’Onofrio uiteindelijk toch Bölöni aan boord te houden.

Die beslissing komt Van Damme duur te staan. Hij keerde midden 2017 terug naar België. Na anderhalf jaar in de MLS wist D’Onofrio hem te winnen voor het project van Antwerp. Aanvankelijk speelde Bölöni hem nog als linksachter uit. Op het einde van het eerste seizoen was hij niet langer een onbetwistbare pion. In de zomer van vorig jaar kwam het tot een conflict met Bölöni. Van Damme belandde op de bank en uitte kritiek via sociale media. Hij voelde een gebrek aan respect. Uiteindelijk legden de twee het bij en werd Van Damme weer een steunpilaar, nu centraal in de verdediging. De Bosuil smulde van het fysieke voetbal van zijn krijger. Toch was er iets gebroken. Voor de speler vielen de brokken nog te lijmen, Bölöni verkoos een split. Gevreesd werd dat het weer zou botsen met de coach mocht Van Damme op de bank belanden.

10de club zoeken

Van Damme wil nog door en gaat op zoek naar een tiende club. Hij weigerde eerder een voorstel uit de Emiraten. Nu hij weer herenigd is met Elke Clijsters, de moeder van zijn kinderen Cruz (9) en Cleo (8), gaat zijn gezinsleven ongetwijfeld een rol spelen bij zijn keuze. Of Antwerp een vervanger gaat halen, is lang niet zeker. Naast certitude Dino Arslanagic, beschikt Bölöni met Batubinsika, Borges en Seck over nog drie betrouwbare centrale verdedigers.