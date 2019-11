Waarom Miyoshi Mirallas en Refaelov op de bank hield: “Hij is een voorbeeld qua discipline” KDC/MVS

21 november 2019

15u03 0 Antwerp Hij is véél minder excentriek dan Didier Lamkel Zé, maar toch moet ook Koji Miyoshi (22) kunnen uitgroeien tot een chouchou op de Bosuil. Hoewel de Japanner hier nog relatief onbekend is, hield hij tegen Club Brugge zomaar even Mirallas en Refaelov op de bank. “Koji weet wat een prof nodig heeft en da’s een groot pluspunt”, klinkt het bij Antwerp.

Koji Miyoshi zette dinsdag opnieuw voet op Belgische bodem, nadat hij een week weg was met de Japanse olympische ploeg. In een oefenmatch tegen Colombia mocht de spelmaker een half uur voor tijd invallen. Volgt straks zijn tweede basisplaats bij Antwerp? Het is in elk geval een reële optie, want tegen Club Brugge deed Miyoshi het prima en dwong hij blauw-zwart tot een owngoal. Twee maanden geleden had hij als invaller al eens zelf gescoord tegen Anderlecht.

Ik herinner me Miyoshi’s eerste oefenmatch en die had niet veel om het lijf. Maar stap voor stap is hij een interessante speler geworden Laszlo Bölöni

Stilaan lijkt Miyoshi trainer Laszlo Bölöni te overtuigen. Daar waar Bölöni in de zomer liet voelen dat “le petit Japonnais” op dat moment nog heel ver van een basisplaats stond, ligt dat nu anders. “Ik herinner me Miyoshi’s eerste oefenmatch en die had niet veel om het lijf”, aldus Bölöni. “Maar stap voor stap is hij een interessante speler geworden. Hij brengt een soort vivacité en dat kan een ploeg altijd gebruiken. Een echt gesprek met hem voeren is lastig wegens de taalbarrière, maar op voetbalvlak kunnen we best communiceren. Miyoshi is trouwens een makkelijke jongen om mee te werken. Qua discipline is hij een voorbeeld.”

Ook in de Antwerpse bestuurskamer is men tevreden over de evolutie die de drievoudige A-international al doormaakte. “Koji is een speler met voetballende kwaliteiten én met een goede kop”, zegt ‘General Secretary’ Sven Jaecques.”Bij een jonge speler van een ander continent is het altijd afwachten hoe vlot hij zich aanpast - dat is ook de reden waarom we Miyoshi in eerste instantie huren met aankoopoptie -, maar de integratie lijkt volgens plan te verlopen.”

Lessen Engels

“Koji gaat nu bovendien Engelse lessen volgen”, geeft Jaecques nog mee. “Hij begrijpt de taal, maar spreken is moeilijker. Ook op dat vlak zal Miyoshi wel snel genoeg stappen zetten, want hij is zelfstandig en leergierig. Wat we hem alvast niet meer moeten leren, is dat hij buiten het voetbal voldoende moet rusten en gezond moet eten. Die jongen weet perfect wat een prof nodig heeft om te presteren: een pluspunt dat hem gedurende zijn hele carrière kan helpen.”

100x Bölöni

‘Felicitari, Ladislau!’ Mijlpaal voor Laszlo Bölöni bij Antwerp FC. De 66-jarige Roemeen zit vanavond namelijk voor de 100ste keer in de rood-witte dug-out. Enkel bij Nancy (121) en Stade Rennes (135 matchen) zat hij nog vaker op de bank. Opmerkelijk: Bölöni had vanavond al aan 104 kunnen zitten, maar werd twee keer twee matchen geschorst nadat hij de wedstrijd ervoor naar de tribune werd gestuurd. (MVS)