Exclusief voor abonnees Waarom Mbokani tóch bij Antwerp bleef: "Factor Bölöni speelde héél grote rol" Kristof De Cnodder

01 juli 2019

00u00 0 Antwerp Dieumerci Mbokani die een interview geeft: 't is een zeldzaamheid. Tijdens het Antwerps oefenkamp in Duitsland wou 'le bon Dieu' gelukkig wel nog eens praten met de pers. Belangrijkste onderwerp: zijn onverwachte contractverlenging.

Op 26 mei - vlak na de Europese barrages tegen Charleroi - verklaarde je dat je je laatste match voor Antwerp had gespeeld. Op 7 juni verlengde je toch je aflopende contract. Wat deed je in tussentijd van gedacht veranderen?

"Ik meende echt wat ik destijds zei. Na Charleroi stond mijn hoofd naar een transfer. Ik had verschillende mooie aanbiedingen uit het buitenland, zowel uit Europa als uit Azië. Maar ook Antwerp bleef al die tijd hard aan mijn mouw trekken. Ik had een paar lange gesprekken met het bestuur en de trainer en uiteindelijk konden ze me overtuigen. Welke argumenten dan concreet de doorslag gaven? Het familiale aspect, het vooruitzicht op Europees voetbal en het feit dat de directie beloofde om een kern samen te stellen die parmi les trois kan eindigen, top drie dus. Verder speelde de factor Bölöni een hele grote rol."

