Voorkomt Antwerp traditionele voorjaarsdip? “Transfers hadden invloed, maar die verwacht ik nu niet” Michaël Vergauwen

03 januari 2020

11u00 0 Antwerp Vonden ze een vaccin? De voorbije twee jaar sloeg de voorjaarsdip keihard toe bij Antwerp FC. De Great Old staat momenteel gedeeld tweede, maar voorkomen ze op de Bosuil een nieuwe terugval?

Elk seizoen een trede hoger. Vierde, derde, tweede bij Nieuwjaar. Stapje voor stapje sluipt Antwerp naar de top. Alleen... was er de voorbije twee seizoenen telkens een serieuze voorjaarsdip. Vorig seizoen pakte Antwerp zo slechts 11 op 27, met als negatieve uitschieter een povere 4 op 18 in de laatste zes matchen. Een mooie derde stek bij de jaarwisseling werd zo een zesde plaats na de reguliere competitie. Van de mooie voorsprong op plek zeven bleef haast niks meer over, de kloof met de koploper was des te groter geworden.

Maar het kan nog erger: het seizoen ervoor was de terugval nog spectaculairder, met een 7 op 27 in de laatste negen matchen. Degradatiecijfers. De zeven punten marge die Antwerp had op het nummer zeven, smolten als sneeuw voor de zon. Meer nog: de Great Old greep uiteindelijk alsnog naast play-off 1 in zijn eerste jaar na de promotie, om slechts als achtste af te tikken.

Waar we de voorbije seizoenen telkens een pak transferbewegingen deden in de winter - wat altijd invloed heeft - verwacht ik dit nu niet Sven Jaecques

We polsten bij Sven Jaecques, General Secretary & Sports van Antwerp of hij zich bewust is van dit probleem en vroegen hem meteen naar een remedie om een herhaling van bovenstaand scenario te vermijden.

“Ik ben niet helemaal akkoord met uw stelling. Wel wat betreft het eerste seizoen, maar vorig seizoen stonden we tot op twee speeldagen van het einde nog derde”, vertelt Jaecques. “Die 11 op 27 waarover u spreekt, was dus eigenlijk 11 op 21. Die laatste twee wedstrijden speelden we deels gedwongen met een veredelde B-ploeg. Sommige spelers waren geblesseerd of kregen uit voorzorg rust, anderen waren dan weer geschorst. Bovendien kregen ook enkele spelers, denk maar aan Govea, ritme met het oog op play-off 1. Ik vind die voorjaarsdip dus relatief.”

Herfstgriepje

Jaecques heeft een interessante bedenking. “Misschien hebben we onze dip wel al gehad? We begonnen het seizoen uitstekend, los van de Europese campagne.” Klopt, want na acht speeldagen stond Antwerp knap derde, op drie puntjes van Club Brugge. Daarna volgde echter een dramatische reeks met slechts één overwinning in zes matchen. Een herfstgriepje dat resulteerde in een 6 op 18. Antwerp tuimelde uit de top zes, Club Brugge liep twaalf punten uit. Crisis op de Bosuil, de stoel van Bölöni schommelde vervaarlijk heen en weer... maar viel niet om. “De druk op de trainer werd, vooral van buitenaf, groot, maar daarna kenden we een fantastische periode.” Understatement van Jaecques, want sinds de nederlaag op Moeskroen op 2 november, verloor Antwerp niet meer. 18 op 24 in de competitie, beker incluis tien matchen op rij zonder nederlaag.

“Het is niet te voorspellen wat er vanaf nu al dan niet gaat gebeuren, een prognose maken is onmogelijk”, besluit Jaecques. “Waar we de voorbije seizoenen telkens een pak transferbewegingen deden - wat altijd invloed heeft - verwacht ik dit nu niet. Uiteraard speuren we wel altijd naar opportuniteiten en zijn we klaar om een eventuele onverwachte vertrekker op te vangen. We werken al 2,5 jaar aan een stabiel en sterk Antwerp. Alle posities zijn minstens dubbel bezet, er wordt op korte en lange termijn gedacht. Het is onze job om daar een evenwicht in te vinden.”