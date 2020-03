Voetballers zonder voetbal: zo beleeft Antwerp-verdediger Ritchie De Laet de quarantaine Michaël Vergauwen

15 maart 2020

19u09 0 Antwerp Wat als... een voetballer niet meer mag voetballen? Een vraag die, gelukkig maar, zelden gesteld moet worden, maar nu realiteit is voor zowat alle profvoetballers ter wereld. Ook voor Ritchie De Laet zit er niks anders op dan z’n tijd op een andere manier door te brengen. De Antwerp-verdediger gaf ons een inkijk in z’n eerste voetballoze dag.

Naar de winkel (zonder masker)

“Net als zoveel mensen ben ik ook naar de winkel gegaan. Niet om te hamsteren of zo, maar gewoon om een paar boodschappen doen. Veel was er echter niet meer te hamsteren, want veel rekken waren leeg: wc-papier, pasta: allemaal op. En ‘t ergste van al: ook de Nutella was er niet meer. Mijn kinderen zijn er zot van, dus ik kon nog naar een andere winkel. En nee, ik ben niet met dat masker naar binnen gegaan. (lacht) ‘k Heb het gewoon even in de auto opgezet, even grappig doen voor de kinderen.”

Wandeling met z’n vrouwen

“Een wandeling in de vrije natuur, samen met mijn vrouw Thane en dochtertjes Olivia en Lilly. En natuurlijk onze hond, Olly. De wandeling was in Zoersel bos, we hebben toch een tochtje van zo’n twee uur gedaan. Als ik elke dag moet trainen komt het er niet vaak van, maar nu was hét moment om eens een grote wandeling te doen.”

Nieuws kijken

“Aandachtig naar het nieuws kijken, met Olly op schoot. Ik kijk elke dag naar het nieuws, nu zeker. Elke dag verandert er wel iets met het virus. Echt ongerust ben ik niet, maar ik ben er wel mee bezig. Gezondheid gaat toch boven alles.”

En... gamen

“Als afsluiter van de dag: een portie Call of Duty. Ik speel eigenlijk niet vaak op de PlayStation, maar vind het wel leuk.”