VIDEO. Youngster Cyronn De Wilde pechvogel op derde stagedag Antwerp, Mbokani zoekt verkoeling in ijsbad Kristof De Cnodder

30 juni 2019

12u09

Bron: Eigen berichtgeving 3 Antwerp Het trainingskamp van Antwerp in het Duitse Marienfeld is goed en wel van start gegaan. Coach Laszlo Bölöni legde er al stevig de pees op. Tot het einde van volgende week zullen de 23 meegereisde spelers dagelijks worden getrakteerd op een dubbele sessie.

Stagedag 3: Rustige training, Cyronn De Wilde pechvogel van de dag

Dag drie van Antwerps zomerstage in Duitsland begon met een relatief rustige training. Na de opwarming lag het accent op afwerken. Doelmannen Sinan Bolat en Jens Teunckens trainden niet met de groep.

De twee goalies werden ’s ochtends vroeg al apart onder handen genomen door keeperstrainer Vedran Runje. Nadien werden Bolat en Teunckens nog onderworpen aan een reeks medische en fysieke tests. Omdat de twee wegens interlandverplichtingen de start van de voorbereiding misten, hadden ze die tests nog niet ondergaan.

Pechvogel van de dag was belofte Cyronn De Wilde. Hij kwam tijdens de opwarming in botsing met Amary Baby en moest zich vervolgens laten hechten onder het linkeroog. Vorige week geraakte De Wilde tijdens de oefenmatch op Heist ook al gewond aan de rechteroogkas. In totaal heeft de youngster nu negen draadjes in zijn hoofd zitten, waardoor hij het nu even rustig aan moet doen.

Wie ook vroeger afhaakten waren nieuwkomers Ritchie De Laet en Junior Pius. Zij zitten nog met een conditionele achterstand en mochten na drie kwartier individueel gaan verder werken. Intussen kregen de aanvallers – onder het oog van drie meegereisde Antwerpfans - enkele afwerkvormen voorgeschoteld. Vooral Dieumerci Mbokani toonde zich trefzeker. Achteraf nam de spits een ijsbad, al hield hij dat niet lang vol. “Te fris”, grijnsde hij.

Stagedagen 1 en 2: aanwinst Ritchie De Laet sluit aan

Het charmante hotel Klosterpforte in Marienfeld – dat beschikt over twee eigen voetbalvelden - is dezer dagen de uitvalsbasis van Antwerp. Vrijdagmiddag arriveerden de spelers en begeleiders in hun stageoord en in de vooravond werd een eerste keer getraind. Mbokani, Bolat, Hairemans en Teunckens startten om uiteenlopende redenen nog (relatief rustig) individueel, maar zaterdagochtend sloten ze opnieuw volledig aan bij de groep. Matheus Borges staat nog niet zo ver. De Braziliaanse verdediger stond oorspronkelijk op de lijst om mee te gaan naar Duitsland, maar hij bleek te veel last te hebben van zijn kuitblessure en revalideert verder in Antwerpen.

Ritchie De Laet maakte zaterdag zijn opwachting. De 30-jarige verdediger ondertekende eerder op de dag een contract bij de club van zijn hart en reisde meteen af naar Duitsland. Nu Jelle Van Damme weg is en Dino Arslanagic en Daniel Opare voor lange tijd buiten strijd zijn, kon Antwerp een extra defensieve pion gebruiken.

Overigens zit ook rechtsback Aurélio Buta nog in de opbouwfase nadat hij in maart aan de knie werd geopereerd. Buta kan momenteel geen twee groepstrainingen per dag aan en volgt een apart programma met één van de kinesisten. Verder moest belofte Brian Agbor afhaken. Hij ondervindt last aan de knie en moet een MRI-scan laten maken. In het slechtste geval zit zijn stage er op.

Tot slot nog een leuk weetje om af te ronden: in het begin van de namiddagtraining van zaterdag – met veel wedstrijdvormen - was er vlak naast het oefenveld een vrij luidruchtige huwelijksreceptie aan de gang. Gelukkig begaf het gezelschap zich na een half uurtje naar een andere locatie, waarna Antwerp ongestoord kon verder trainen. Van het eigenlijke trouwfeest zal de rood-witte selectie hoe dan ook geen last hebben, want dat vindt elders plaats.