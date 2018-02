VIDEO: Bosuil neemt op indrukwekkende manier afscheid van diehard Antwerp-fan Jonathan Bernaerts

10 februari 2018

15u46

Bron: Eigen berichtgeving 8 Antwerp Diehard Antwerp-fan Patje Steert (51), zoals Patrick Decremer door het leven ging, heeft vanmorgen een indrukwekkend afscheid gekregen in het Bosuilstadion in Deurne. Toen de lijkwagen het stadion verliet, vormden motorvrienden vormden een erehaag en staken vrienden en kennissen massaal Bengaals vuur af. Patrick verloor onlangs de strijd tegen een verwoestende kanker.

Een uitvaart op den Bosuil het Bosuilstadion in Deurne: het is niet elke Antwerp-fan gegund. “Maar in het geval van Patje maakten we graag een uitzondering: hij was een van onze trouwste supporters”, zegt de woordvoerder van RAFC. “Na zijn overlijden werden we overstelpt met berichtjes met de vraag of zijn uitvaart in zijn geliefde Bosuilstadion kon doorgaan, dus hebben we toegezegd. Omdat het stadion recent vernieuwd is, was dit perfect te organiseren.”

En zo geschiedde. Om klokslag 10.30u stroomde een massa volk toe in de nieuwe tribune van Antwerp voor een groet aan Patrick. Het werd een emotioneel afscheid. Met een lach en een traan. Familie en vrienden haalden herinneringen aan Patrick op. Op het einde waagden enkelen zich zelfs aan een danspasje op de tonen van Hallelujah Anyway van Candi Staton.

Na afloop kreeg Patrick nog een laatste eresaluut. Wanneer de lijkwagen de Bosuil verliet, vormden Patricks motorvrienden een indrukwekkende erehaag. Vrienden en kennis staken daarna massaal Bengaals vuur af. En zo vertrok Patrick op zijn laatste reis.