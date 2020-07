Verkopen? Verlengen? Wat doet Antwerp met goudklompje Buta? MVS

08 juli 2020

11u45 0 Antwerp Dé figuur van de Antwerpse stageweek in het Duitse Marienfeld? Aurélio Buta (23). De Portugese rechtsback kreeg lof langs alle kanten, het systeem-Leko zit hem als gegoten. Maar welke kant gaat het op met het goudklompje? Kan de Great Old zijn aflopend contract verlengen? Of willen ze hem nu al transfereren? Speler, club en makelaar geven een inkijk in het dossier.

Ivan Leko was lyrisch over de rushes van de speler, Refaelov was zo onder de indruk dat mocht hij eigenaar van Antwerp zijn, Buta zélf z’n contract zou mogen invullen, zei-ie. “Ik las het”, glimlacht de in Angola geboren Portugees. “En ik moet zeggen dat het nieuwe systeem inderdaad ideaal is voor mij. Ik hou enorm van die iets hogere positie op het veld, voel me er heel comfortabel.” Eindelijk kan de rechtsback zich wat hoger uitleven. “In de jeugd bij Benfica speelde ik altijd als back winger, in een 4-3-3. Daar ligt mijn hart, ook al heb ik onder Laszlo Bölöni heel wat stappen gezet als rechtsback. Ik heb veel bijgeleerd, maar denk toch altijd eerst aanvallend (lacht). Mijn stats (en die waren met zes assists en twee goals al verre van slecht, red.) opkrikken komend seizoen is een doel. We zullen zien wat er de komende weken gebeurt, ik heb vertrouwen in mijn zaakwaarnemer en de club.”

5 miljoen euro

Over naar die zaakwaarnemer dan. Da’s Carlos Gonçalves, CEO van ProEleven en op de Bosuil ook makelaar van Ivo Rodrigues. “We houden nauw contact met Antwerp”, vertelt hij ons. “Wij vertrouwen de club, de club vertrouwt ons. Buta heeft een goed seizoen gespeeld, het is niet meer dan logisch dat hij hier en daar op lijstjes staat. Maar officieel of concreet is er niks. De markt is heel raar nu, met competities die nog bezig zijn, anderen die bijna weer opstarten,... De transfermarkten gaan heel lang openblijven, het is nog heel vroeg. Maar er is ook een heel goede kans dat Buta gewoon bij Antwerp blijft. Hij voelt er zich thuis, is superblij met de nieuwe coach en de manier waarop die over voetbal denkt. Ook dat speelt mee.”

“Als we willen verder groeien en investeren, is het logisch om binnenkort ook één, twee, drie uitgaande transfers te doen. Dit is inherent aan het moderne voetbal en zal die groei mee ondersteunen.” Een quote, getekend Sven Jaecques, algemeen manager van Antwerp in deze krant op 11 maart. Antwerp wil op lange termijn zelfbedruipend zijn, niet meer afhankelijk van de kapitaalsinjecties van messias Paul Gheysens. Dan kan een transfer van goudklompje Buta – marktwaarde: 5 miljoen euro, niemand doet beter bij Antwerp – al eens van pas komen. “Toch logisch dat een club door verkoop en goed beheer zelfbedruipend wil zijn?”, staat Jaecques ook vandaag nog achter die uitspraken. “Maar daarom lukt dat ook niet elk jaar. Een plan om een team te bouwen in een mercato fixeert zich ook niet op één speler. Uiteraard gaan we nog wat spelers bijhalen, uiteraard kan het zijn dat we een of meerdere spelers nog verkopen. Maar wie zegt dat dat Buta zal zijn? Wie zegt dat we hem niet verlengen binnen drie weken? Alles hangt af van vraag en aanbod, van een mogelijke vervanger. De vraag ‘Wat met Buta?’ kan momenteel niet beantwoord worden. Buta is vandaag bij ons en niet te koop. Maar morgen kan dat weer anders zijn.”

