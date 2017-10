Veel poeha in cupmatch zonder winnaar Stijn Joris

Kolkende tribunes, veel commotie, zelfs wat verdriet én een doldraaiende coach, maar geen goals. Antwerp en Standard maakten er alles bij mekaar een leuke avond van, maar de onderscheidingen waren voor de verdedigingen.







Het sfeertje was weer heerlijk. De Antwerp-fans op zijn Engels, die uit Luik met een zuiders tintje. Het smolt mooi samen. Vuurwerk, rook en vlaggetjes in het bezoekende vak kregen een vocale repliek vanaf tribune 2.



Standard puurde duidelijk vertrouwen uit de 6 op 6 en sloeg aan het voetballen. Sá Pinto ontmantelde de mandekking op het Antwerpse middenveld. Met vijf, soms zes doken ze beurt om beurt tussen de lijnen op. Corryn en co kregen niet alles dicht gelopen.



Maar de driemansverdediging van de Great Old bleek onvermurwbaar. Schotjes van Marin en Edmilson en een kopballetje van Sá waren voer voor Bolat. Antwerp had er zelf ook wel zin in. De linker van Hairemans kunnen ze daar in Deurne maar best koesteren. Hij strooide weer kwistig met haarfijne passes. De mooiste was voor Dequevy, maar Ochoa ging uitstekend plat.



Nieuwe klap voor Oulare



Met de rust in zicht kreeg Antwerp een fameuze tik. Bij een compleet onschuldige actie ging Oulare neer. Amper 21 jaar, een brok graniet van 2 bij 1 meter en toch zo broos.



Nieuwe spierblessure en haast direct gebaarde hij dat het over was. Haroun meldde de bank dat een vervanging zich opdrong. Als het kon, kroop Oulare onder de graszoden. Zijn truitje trok hij over zijn hoofd. Je zou haast met hem meevoelen. Opnieuw staat hij voor een wekenlange revalidatie.



In augustus en september miste hij al vijf matchen met een scheurtje in de hamstrings. Hij zal niet alleen lichamelijk oplapwerk nodig hebben, maar ook mentaal moet dit aanvoelen als een klap recht in zijn gezicht.



Bölöni durfde het aan om zijn evenwicht op het spel te zetten. Geen Owusu deze keer, maar Ardaiz. Geen lopend lastpak, maar een killer. De Uruguayaan is een lepe spits, gevaarlijk in de zestien, maar zuinig met inspanningen. Geen probleem, de rest loopt dan gewoon een metertje meer bij bij de Great Old. Standard kreeg geen extra speelruimte. Marin vond even tijd om te schieten en knalde bovenop de dwarsligger.

Bölöni naar tribune



Wat de aanleiding was en waarover hij zich dik maakte, we hebben er het raden naar, maar Laszlo Bölöni's hartslag flirtte aan de zijlijn opnieuw met de 200. Toch maar best mee opletten op je 64ste. De lijnrechter en de vierde ref moesten het in Brugge al ontgelden. Vier dagen later kregen ze ook op de Bosuil de volle laag. Een van Sá Pinto's assistenten kreeg ook een spervuur aan Roemeense vloeken over zich heen. Van Driessche had er genoeg van en Bölöni mocht gaan. Op de Bosuil komt dat je op gejuich te staan. Tribune 2 nam het massaal op voor zijn trainer. Bölöni ging uiteindelijk tussen hen staan en kreeg meteen een rood-witte sjaal om de nek. Herkenbare taferelen.



De wedstrijd bleef keurig in evenwicht en kansen moest je stilaan met een microscoop zoeken. Sá Pinto koos op zijn beurt voor iets meer risico en haalde met Cop een tweede echte spits van de bank. Antwerp zag Sall uitvallen en Van Damme mocht opdraven. Haroun testte de vuisten van Ochoa en fysiek nam Antwerp in het slotkwartier - alweer - de bovenhand, maar de Bosuil veerde niet meer recht. 0-0, geen gezichtsverlies, maar ook geen statement, niet van Standard en niet van Antwerp.

