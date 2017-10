Van de glorie in LA naar de bank bij Antwerp: zou Van Damme zich keuze voor 'Great Old' al beklagen? Xander Crokaert

07u00 0 rv Antwerp Jelle Van Damme zal zich zijn start bij Antwerp ongetwijfeld anders voorgesteld hebben. De 34-jarige verdediger kon nog geen enkele basisstek veroveren en kwam in de clash tegen Club Brugge niet van de bank. Het verschil is groot met zijn periode bij LA Galaxy: enkele maanden geleden was hij nog een van de uitblinkers in de Verenigde Staten, waar hij als God in Frankrijk leefde.

In de Verenigde Staten kon Van Damme al vrij snel het Amerikaanse publiek bekoren - hard in de duels en vaak op de juiste plaats om zijn team bij te springen. Onze landgenoot mocht daarnaast de kleedkamer delen met kleppers als Robbie Keane, Ashley Cole en Steven Gerrard. Vooral met die laatste twee heeft hij een mooie vriendschap opgebouwd.

The legend,The King,The Kid aka Ash..🙃and Me..😎✌🏻️ @stevengerrard @robbiekeane @theofficialac3

Had a great day with this guy and his family!!Cheers mate 🍻 @stevengerrard 👌🏻😘 #Boss #legend

The face u have after playing 90 mins on turf when u are over 30..😂😂😂.. @theofficialac3 #💙💛🇧🇪🇺🇸

Lot's of respect for this red one..🙏🏻⚽️..no words needed!

Tweemaal in All-Star Game

De uitstekende prestaties van Van Damme in de Major League Soccer leverden hem een selectie op voor het All-Star Game tussen de beste spelers uit de MLS en de Engelse topclub Arsenal. De voormalige speler van onder meer Standard en Anderlecht vertoefde wederom in goed gezelschap, want ook Kaka, Didier Drogba, Andrea Pirlo en David Villa waren van de partij in het duel tegen ‘De Gunners’. Ook het jaar nadien werd Van Damme geselecteerd voor het All-Star Game. Toen nam hij het met Giovinco en co op tegen Real Madrid.

Honoured to be part of the best 11 of the MLS!Big thx @lagalaxy and the whole team!!❤️🇧🇪🇺🇸

BV’s genieten mee in VS

Het zonnetje leek bij Van Damme altijd te schijnen in Californië, althans zo doen zijn vele Instagram-posts vermoeden. De verdediger kreeg daarnaast vaak bezoek van bekende landgenoten, die mee van het zalige leven wilden profiteren. Zie hieronder: Matteo Simoni, Natalia, Astrid en Bram Coppens.

Acht keer minder speeltijd in België

Veel supporters dus voor Jelle Van Damme. Niet onlogisch, aangezien hij als centrale verdediger én kapitein zo goed als alles speelde. In de MLS werkte hij in totaal 3.939 minuten af, verspreid over zeventien maanden. Daarmee stond hij bij LA Galaxy zo’n 75,46% van de tijd op het veld. Zonder blessures en schorsingen had dat percentage een stuk hoger gelegen: 89,32%. Een groot verschil dus in vergelijking met de Jupiler Pro League, waar hij momenteel amper 67 minuten het beste van zichzelf gaf in een Antwerp-truitje. Daarmee stond hij voorlopig slechts 9,30% van de tijd op het terrein voor de 'Great Old'. Geen sportieve voltreffer dus voor Van Damme, al is zijn periode uiteraard ook niet zó schrijnend in België. De verdediger heeft nu de kans om een stuk dichter bij zijn kinderen te vertoeven.

Happy Bday to me ,myself and i...😅🎁🎉3️⃣4️⃣ years 'old' 2day and this little goofball becomes 8 in 2 days..Life goes damn fast,enjoy it!!❤️

