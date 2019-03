Van Damme baalt: “We hadden meer moeten voetballen, het ontbrak ons aan durf” GVS

29 maart 2019

22u59

Bron: Proximus Sports 0

Jelle Van Damme zag dat Antwerp in de tweede helft te ver terugkroop en uiteindelijk kraakte onder de Luikse druk. “We hadden driekwart van de match onder controle, maar je weet dat je hier op Sclessin na verloop van tijd wel onder druk gaat komen”, vertelde de ervaren verdediger voor de microfoon van Proximus Sports. “Aan de rust brengen ze dan ook nog een extra offensieve pion. We probeerden wel zo hoog mogelijk te staan, maar automatisch - bewust of niet - kruip je toch een beetje terug. Dat kan gebeuren. Ofwel scoor je dan zelf op de counter, ofwel slik je een tegengoal. Dat laatste gebeurde, zo kom je nog meer onder druk.”

Van Damme stak ook de hand in eigen boezem. “We hadden meer moeten voetballen. Het ontbrak ons aan durf. Dat is spijtig, want we wisten dat hier iets mogelijk was. Dat hebben we ook de vorige keer bewezen. Maar ik zag dat de gelijkmaker in de kopjes van velen kroop. De taken werden minder goed uitgevoerd.”