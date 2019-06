Van Beerschot tot Antwerp: Jelle Van Damme neemt afscheid van negende club in rijkgevulde carrière TTV/SJH

17 juni 2019

22u46

Bron: Eigen berichtgeveing 0 Belgisch voetbal Exit Jelle Van Damme (35) bij Antwerp. Na een reis door Europa - en een uitje naar de Amerikaanse Westkust, neemt de verdediger afscheid van zijn negende club in zijn rijkgevulde carrière - een parcours met ups en downs. In afwachting van zijn tiende club, alvast een overzicht van zijn loopbaan.

Beerschot (2001-2002) 8 matchen, 0 goals

Sporting Lokeren en SK Beveren. Daar brengt Jelle Van Damme zijn jeugdjaren door vooraleer hij op zijn achttiende door het toenmalige Germinal Beerschot naar het Kiel gehaald wordt. Van Damme breekt onder Van der Elst door op het hoogste niveau en versiert al snel een transfer naar Ajax, dat eerder ook Sonck en Soetaers inlijfde.

Ajax Amsterdam (2002-2004) 33 matchen, 0 goals

In Amsterdam moet Van Damme op de linksachter afrekenen met concurrent Maxwell, waardoor hij vaak op de bank belandt. Na twee seizoenen is de keuze voor Southampton er eentje in functie van speelminuten met het oog op een plekje bij de Rode Duivels. Ondanks inspanningen van trainer Koeman en directeur Van Gaal trekt Van Damme naar Engeland.

Southampton (2004-2005) 7 matchen, 0 goals

De passage bij Southampton draait op niets uit - Van Damme komt er amper aan spelen toe. De Engelse club besluit de toen 21-jarige verdediger uit te lenen aan Werder Bremen na slechts zeven optredens in het eerste elftal.

Werder Bremen (2005-2006, huur) 10 matchen, 1 goal

Van Damme gaat in Bremen op zoek naar een basisplaats, maar krijgt die maar zelden van coach Thomas Schaaf. Ook in de Bundesliga komt hij er nooit helemaal door - de intussen vaste waarde bij de Rode Duivels keert na vijf seizoenen in het buitenland een eerste keer terug naar België.

Anderlecht (2006-2010) 148 matchen, 18 goals

Sterkhouder en publiekslieveling. Het duurt niet lang vooraleer Sporting Anderlecht Jelle Van Damme op handen draagt. De linkerflank pakt twee titels met paars-wit en wint in 2008 ook de beker. In 2009 lonkt Standard naar de diensten van de Oost-Vlaming, maar Van Damme bleef nog één seizoen bij paars-wit vooraleer een tweede keer naar Engeland te trekken.

Wolverhampton (2010-jan.2011) 6 matchen, 1 goal

Zes matchen in een paar maanden tijd. Neen, ook het tweede avontuur over het Kanaal werd geen succes voor Van Damme. Hij kan er nooit echt aarden en zet al snel zijn zinnen op een nieuwe rentree op Belgische bodem. Club Brugge en Standard vechten om de handtekening van de Rode Duivel, die ondanks een mondeling akkoord met blauw-zwart voor de Rouches kiest.

Standard (jan.2011-jan.2016) 205 matchen, 22 goals

Net als in Anderlecht kent de populaireit van Van Damme, die al snel tot aanvoerder benoemd wordt, geen grenzen. Zijn verleden bij Anderlecht is nooit een issue in Luik, tot op vandaag is hij één van de weinige ex-spelers die op Sclessin nooit uitgefloten wordt. In 2011 wint Van Damme de beker met de Luikenaars. Drie jaar later is de ontgoocheling groot als de Rouches net naast de titel grijpen.

LA Galaxy (jan.2016-2017) 55 matchen, 2 goals

In januari 2016 trekt Van Damme naar de MLS. Bij LA Galaxy groeit de Waaslander opnieuw uit tot een publiekslieveling. De sterke beer wordt zelfs geselecteerd voor de MLS-All Stars, een team gevormd door de beste spelers uit de Amerikaanse competitie.

Antwerp (2017-2019) 58 matchen, 1 goal

Luciano D’Onofrio weet Van Damme te overhalen om mee de revival van de Great Old in te leiden. Hij komt aarzelend op gang in Deurne-Noord, maar de Bosuil eet al snel uit zijn hand. Begin vorig seizoen kwam het tot een conflict met Bölöni en die wonde is nooit helemaal geheeld. De Roemeen besluit om hem uit zijn selectie te weren voor volgend seizoen.