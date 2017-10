Uitblinker tegen ex-club, maar kan Oulare ook bevestigen? "Voetbal is week in, week uit presteren" Stijn Joris

19u33 0 Photo News Antwerp Waren we zondagavond getuige van de wedergeboorte van Obbi Oulare (21)? De targetman van Antwerp imponeerde tegen Zulte Waregem. Zwoegen, technisch meer dan degelijk, verdedigers aan de praat houden en als klap op de vuurpijl een knappe goal. Het zat allemaal in zijn wedstrijd.

De extra prikkel van Bölöni en de eerste basisplek in meer dan een maand, uitgerekend tegen Zulte Waregem, al die factoren zetten hem aan tot zijn beste prestatie in een hele lange tijd. Alleen wordt het zaak om die lijn nu door te trekken en zo voorgoed af te rekenen met de reputatie die hem stilaan achtervolgt. Bij Club Brugge was zijn blessuregevoeligheid een issue. Zulte Waregem verweet hem een gebrek aan inzet en discipline. Best een slag om de arm houden dus.

Philippe Clement was in het seizoen 2015-2016 de assistent van Michel Preud'homme bij Club Brugge. De huidige Waasland-Beveren-coach werkte er nauw samen met Oulare. "Zijn blessuregevoeligheid was een probleem. We zijn heel veel met hem bezig geweest om dat op te lossen. Hij kon op dat moment onmogelijk 90 minuten lang een hoog niveau halen. Dat is nog steeds zijn grootste werkpunt. Misschien was hij achteraf bekeken beter wat langer bij Club gebleven. Dat heeft hij zelf ook al toegegeven. Het potentieel heeft Obbi. Daar is iedereen het over eens."

De verhalen over een gebrek aan professionalisme, nuanceert Clement gevoelig. "Je moest hem altijd wel een beetje motiveren om op training tot het uiterste te gaan. Dat moet hij nog leren, maar echt de kantjes eraf lopen, deed hij niet. Obbi is een zachtaardige jongen en ik heb er goed mee kunnen samenwerken. Alleen is het geen geheim dat hij nog wat dingen bij te schaven heeft. Dat weet hij zelf ook maar al te goed. Eens hij die stap kan zetten, heeft hij uitzicht op een hele mooie carrière."

Vorig seizoen belandde Oulare bij Zulte Waregem een beetje in hetzelfde schuitje als Igor Vetokele. Amper speelgelegenheid in het elftal van Dury en in januari verlieten ze allebei de Gaverbeek. De twee vonden mekaar in die moeilijke periode. Vetokele neemt het op voor zijn kleine broer, maar is ook kritisch.

"Ik denk dat wat er bij Zulte Waregem gebeurd is, een samenloop van omstandigheden was. Obbi is iemand die vertrouwen nodig heeft om in zijn rol te groeien. Bij Zulte Waregem kreeg hij één kans en dan moest hij er staan. Het is normaal dat je niet meteen vanaf het eerste moment presteert. Dat zadelde hem met frustraties op. Ik begrijp het standpunt van Zulte Waregem ook. Hij was toen een beetje te veel met randzaken bezig. Nu is hij beter omringd. Hij heeft een begeleider en een personal coach. Hij stuurde me zondag dat hij zijn kans kreeg en dat hij zich zou tonen. Dat heeft hij goed gedaan, maar daar stopt het niet."

Vetokele geeft Oulare een goeie raad mee. "Een seizoen staat of valt niet met één wedstrijd. Hij moet nu die lijn doortrekken en dat heb ik hem ook gezegd. Voetbal dat is week in, week uit presteren. Je hebt een volledig goed seizoen nodig om je carrière echt te lanceren en daar kan je dan wel op verder bouwen. Ik hoop dat hij bijgeleerd heeft. Ik wil dat hij vooruit gaat. Daarom zeg ik liever waar het op staat dan dat ik poeslief voor hem ben. Hij krijgt nu het vertrouwen bij Antwerp dat hij bij Zulte Waregem niet had. Dat kan cruciaal voor hem zijn."