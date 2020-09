Terugkomst op til? Jelle Van Damme deze week gespot op de Bosuil SK

06u54 4 Antwerp Jelle Van Damme is afgelopen maandag door werknemers van de club gezien op de Bosuil. Van Damme was er aanwezig voor een gesprek met Luciano D'Onofrio. Keert hij terug naar de Great Old?

De speler geeft geen commentaar. Het is bekend dat D'Onofrio in de laatste week van de mercato - de eerste week van oktober in dit geval - graag koopjes doet. Van Damme is 36. Hij speelde tussen 2017 en 2019 al voor Antwerp, waar hij uitgroeide tot een cultfiguur bij de supporters. Vorig seizoen kwam hij uit voor zijn jeugdclub Lokeren, maar dat werd geen prettig verhaal. Van Damme hoopt nog één of twee jaar op hoog niveau te voetballen.

