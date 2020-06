Steven Defour na amper één seizoen weg bij Antwerp YP

23 juni 2020

19u48 24 Antwerp Wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel: Steven Defour (32) houdt het na één seizoen voor bekeken bij Antwerp. “Club en speler konden geen nieuw akkoord vinden omtrent een nieuw contract", klinkt het in een tweet van The Great Old.

Antwerp haalde Defour in september vorig jaar weg bij Burnley, maar een droomhuwelijk werd het nooit. Mede door blessures kwam de 52-voudige Rode Duivel dit seizoen maar tot twaalf optredens in het shirt van Antwerp. Daarin was hij goed voor één assist. Met Birger Verstraete (FC Köln) haalde Antwerp wel al een vervanger in huis.

RAFC en Steven Defour konden geen nieuw akkoord vinden omtrent een nieuw contract, waardoor de middenvelder de Bosuil na 1 seizoen verlaat.



We bedanken Steven voor zijn inzet en wensen hem nog veel succes toe! pic.twitter.com/U3qBQRgKDn Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

In de recentste aflevering van YouTube-podcast MIDMID had Defour eerder dinsdag al laten doorschemeren dat het verhaal op de Bosuil er voor hem op zat. “Omdat mijn contract afliep op 30 juni, hebben ze mij van de club uit gezegd dat ik niet moest komen”, geeft Defour de reden waarom hij sinds de start van de voorbereiding niet meer meetrainde met Antwerp. Maar spijt van zijn terugkeer naar ons land? Dat niet. “Op het moment dat ik tekende, was Antwerp de juiste keuze. En ik heb er me ook wel goed geamuseerd, maar door één stomme blessure heb ik niet kunnen tonen wat ik écht kon tonen. Naar de play-offs toe begon ik naar mijn goede vorm toe te groeien, maar dan is dat abrupt ten einde gekomen. Maar da’s het leven, een samenloop van omstandigheden. Je kan niet alles hebben. Nu is het hard werken naar de volgende challenge”, klinkt het strijdvaardig.

De transferperiode is nog zeer lang, andere competities zijn zelfs nog bezig. Ik maak me totaal geen zorgen Steven Defour over zijn toekomst

Waarna zijn gesprekspartners in de podcast al snel KV Mechelen, één van de ex-clubs van Defour, als potentiële ‘volgende challenge’ op tafel gooien. “Het is niet nu of nooit voor een transfer naar Mechelen, er kan altijd wel een moment zijn, maar dat moet dan juist zitten. Zowel voor de club als voor mezelf. De transferperiode is nog zeer lang, andere competities zijn zelfs nog bezig. Ik maak me totaal geen zorgen, maar ik moet met alles rekening houden. Voorlopig is er niks concreet, er is nog met niemand gesproken. Er zijn geïnteresseerden, maar de markt is nog niet echt begonnen. Ik ben op dit moment fysiek echt wel goed bezig en ik doe zo verder.”

Turkije zou één van de opties zijn, bij KV Mechelen is de middenvelder voorlopig geen prioriteit.

Lees ook.

Hugo Camps: “Defour is ervaren ­genoeg om te weten wat hem dan te doen staat: wegwezen” (+)

Antwerp is nog niet klaar voor de titelstrijd, en dat weten ze zelf ook: “Nog 3 à 4 absolute versterkingen nodig”

Reconstructie van de vuilste transferoorlog in het Belgische voetbal met Steven Defour als spil: “En toch zeg ik niks slecht over hem: niet als speler, niet als mens” (+)