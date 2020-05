Steven Defour: “Er is wat interesse uit het buitenland, maar ik wil bij Antwerp blijven” Redactie

09 mei 2020

14u17

Bron: VTM NIEUWS 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Antwerp Antwerp neemt afscheid van Bolat en Mirallas, maar Steven Defour zou graag bij de Great Old blijven, zo zegt hij zelf aan VTM Nieuws en HLN. “Er is wat interesse uit het buitenland, maar Antwerp heeft mijn voorkeur.”

Dat het einde van de competitie in het water is gevallen door de coronacrisis, is ook een streep door de rekening van Defour. “Ik voel mij heel goed. Ik heb hard gewerkt en afgezien dit seizoen. Maar naar het einde, richting de play-offs, voelde ik me fysiek erg goed.” Defour wilt, zoals hierboven eerder vermeld, graag bij Antwerp spelen volgend seizoen. Maar zijn contract loopt volgende maand wel af. “Er moeten over bepaalde punten nog gediscussieerd worden.” Een terugkeer naar KV Mechelen, waar Defour zijn opleiding genoot, is voorlopig niet aan de orde. “Al zou ik wel graag eindigen bij Malinwa. Dat zou de cirkel helemaal rond maken.” Lees ons volledige interview met Steven Defour HIER.