Steven Defour (Antwerp) langer out Michael Vergauwen

24 oktober 2019

10u17 0

Tegenvaller voor Steven Defour. De Antwerp-middenvelder stond dicht bij z’n rentree op het oefenveld, maar faalde in de laatste test voor de groepstrainingen. Defour viel begin deze maand uit met een hamstringletsel tijdens de match tegen Standard. Maandag testte hij, maar voelde hij iets en onderging nadien een scan. Die maakte duidelijk dat hij nog even verder moet revalideren. Hoe lang hij out zal zijn?

“Moeilijk om te zeggen, maar het gaat niet om dagen. Het zal wat langer duren. Waarschijnlijk zal ik pas na Club Brugge (10/11, red) op hem kunnen rekenen”, vertelde coach Laszlo Bölöni ons vanmorgen. Dat zou betekenen dat Defour pas weer beschikbaar zal zijn voor de (inhaal)match tegen AA Gent, op 21/11.