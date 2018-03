Stallone Limbombe grof wild op de transfermarkt: "De trainer stelt de contracten niet op" Stijn Joris in Spanje

22 maart 2018

06u30 0 Antwerp Laszlo Bölöni slijpt Antwerp in het Spaanse Roldan nog wat bij. Stallone Limbombe (26) loopt er ook tussen. Terwijl zijn broer Anthony voor het eerst zijn opwachting maakt bij de Rode ­Duivels, is Stallone waarschijnlijk aan zijn laatste maanden bij Antwerp bezig.

Laten we beginnen met de ­actualiteit. Je broer Anthony maakt mogelijk volgende week zijn debuut bij de Rode Duivels. Hoe fier ben je op hem?

"Ik ben kapot trots op hem. Ik kijk nooit naar de matchen van België, maar nu wel. Ik haal zelfs een shirt met ‘mijn’ naam Limbombe erop want ik heb hem gezegd dat hij er geen ‘A.’ voor mag zetten. (lacht)"

Wat heeft hij meer?

"De mensen nemen hem serieuzer en zien mij meer als een speelvogel. Hij is een gesloten persoon en ik maak grapjes met iedereen terwijl ik ook hard werk. Technisch is hij beter en mooier om naar te kijken, maar op kracht en snelheid haalt hij het niet van me. Eén tegen één maak ik hem ­­­ka-pot en dat weet hij goed genoeg, maar hij is Rode Duivel omdat hij beter is."

Hij bewandelde een andere weg. Hij bleef in het profwereldje. Jij belandde bij Oosterzonen in de lagere regionen.

"Ik heb altijd liever gehad dat ik moest struggelen dan hij. Wat ik heb meegemaakt, dat zou hij niet aankunnen. Ik ging van 6 tot 14 uur werken, effe slapen en dan naar Oosterzonen om te trainen. Anthony zal niet opgeven, maar ik heb een sterker karakter. Ik werkte in een magazijn. Ik heb nog altijd veel respect voor mensen die om 6 uur beginnen te werken. Mij hebben ze twee keer buiten ‘geshot’ omdat ik om 5.30 uur wakker werd en geen zin had om te gaan. Ik bleef thuis en ze zeiden me dat ik niet meer moest ­komen. Als je dan de deur uit gaat en geen 10 euro op zak hebt, wordt het moeilijk. Daarom heb ik de combinatie werk-voetbal een jaar volgehouden."

