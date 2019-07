STAGES. Standard gelijk tegen viriele Denen - Kameroense aanwinst Martin Hongla (21) komt toe bij Antwerp

De voetbalredactie

03 juli 2019

18u17 1

Geen derde overwinning op rij in de voorbereiding voor Standard

SonderjyskE uit Zuid-Jutland was de eerste tegenstander van Standard op oefenstage. Een pittige tegenstander. De Denen starten binnen tien dagen al aan de competitie en gingen voluit, waren agressief in balverlies. Naar beeld van hun coach, Glen Riddersholm. Hij duldde geen moment van verslapping en zat zijn spelers kort op de huid. SonderjyskE kreeg een uitstekende kans iets over halfweg in de eerste helft, Gillet redde uitstekend. De Rouches dreigden een paar keer vanuit de tweede lijn. Limbombe trapte de beste kans over.

De eerste helft duurde trouwens net iets minder dan 42 minuten. Tot woede van Riddersholm. “Where the f**k did Standard find this referee. Wat een amateurteam.” Slik. De Deen ging over de rooie - letterlijk en figuurlijk.

Dat deed zijn team bij momenten ook na de rust. Viriel voetbal. Op en soms over het randje. Met Oulare en Carcela als grootste slachtoffers. Trappen op de enkel, op de achillespees, vervelende trekfouten...

SonderjyskE gooide alles in de strijd om de Rouches af te stoppen. Even leek de wedstrijd te ontaarden. Oulare was de zoveelste trap beu en duwde zijn rechtstreekse verdediger weg, Cavanda kreeg het aan de stok met zijn tegenstander en ook Carcela verloor zijn geduld. Zowat elke aanval werd onderbroken, goed voetballen was quasi onmogelijk. Kansen waren er amper in de tweede helft. Een poging van SonderjyskE werd eerst nog van de lijn gehaald, maar in het slot scoorden de Denen toch na slecht ontzetten van Milinkovic-Savic. Emond kopte in blessuretijd de gelijkmaker binnen.

Maar de Rouches waren vooral blij dat ze er zo goed als zonder kleerscheuren vanaf kwamen. Enkel Balikwisha werd uit voorzorg vervangen.

Eerste helft: Gillet, Vojvoda, Sangare, Laifis, Pocognoli; Boljevic, Goreux, Cimirot, Lestienne, Limbombe; Cop.

Tweede helft: Milinkovic-Savic, Cavanda, Kosanovic, Lavalée, Gavory; Balikwisha (82' J. Carcela), Raskin, Miangue; M. Carcela, Emond, Oulare.

Doelpunten: 90' Christiansen (0-1), 93' Emond (1-1).

Hongla tekent contract van vier jaar

Antwerp verwelkomde vanmiddag Martin Hongla (21) op stage in Marienfeld. De Kameroener werd opgepikt en vervoegde de Reds vlak na de ochtendtraining in Residentie Klosterpforte. Baby en co verwelkomden hem meteen. Hij is na Pius en De Laet de derde zomertransfer van de Great Old. Hongla is een Kameroense jeugdinternational en komt over van het Spaanse Granada voor wie hij tien keer uitkwam in La Liga. De voorbije zes maanden werd hij uitgeleend aan Karpaty Lviv uit Oekraïne. Daar speelde hij 15 duels in de hoogste afdeling en scoorde hij twee goals. In 2018 werd hij ook een jaartje bij Barcelona B gestald. Didier Lamkel Zé onthulde zijn komst gisteravond al via Instagram. Nog geen 24 uur later is de transfer officieel. Met de speler had Antwerp al eventjes een akkoord, maar de laatste details met Granada werden vandaag afgerond. Hij zet zijn krabbel onder een contract van vier jaar. Hongla is een verdedigende middenvelder die ook centraal achterin uit de voeten kan. Antwerp slaat een slagje want volgens Franse media aasden ook Bordeaux, Montpellier en Toulouse op zijn handtekening. Nog dit: Antwerp heeft al 12.500 abonnementen verkocht. De laatste 800 gaan vanaf vandaag in vrije verkoop. (SJH)

Bölöni neemt gas terug, Juklerød excelleert

Zesde dag op stage in Marienfeld en Laszlo Bölöni geeft zijn spelers wat ademruimte. Na de oefenwedstrijd van gisteren tegen de Duitse derdeklasser SV Meppen (2-2), krijgen de Reds wat rust. Voor de doelmannen stond er vanochtend alleen een ochtendloopje op het programma. Zij mochten zich meteen terugtrekken op hun kamer. De rest kreeg een lichte, plezierige training voorgeschoteld. Alleen Ivo Rodrigues mocht apart wat rondjes malen. De overige 18 liepen wat uit en werkten nadien een hindernissenparcours af. Puur (trap)techniek, geen fysieke inspanningen. Jonglerend slalommen, latje trap, een bal van een ‘potje’ trappen, zonder botsen in een klein doeltje, vanaf de uitlijn in doel, over een goal in een tweede goal, tussen drie kegeltjes laten stilvallen, jonglerend in een vuilbak koppen... Het kwam allemaal aan bod én er hing een geldprijs aan vast. 80 euro voor de winnaar, 40 voor de tweede. Dat potje mochten de laatsten bij mekaar leggen. 15 en 5 euro voor degene die het er het slechtst vanaf brachten. Jukleröd en Haoran namen de beste start. Zij lagen lange tijd ruim voor op de rest. Seck en Muanza hinkten al snel achterop. Mbokani verloor heel veel tijd bij het latje trappen. De Deen en de Chinees maakten het erg spannend én uiteindelijk zette Hairemans nog een remonte in. Juklerød haalde het uiteindelijk ver voor de rest. Hairemans pakte de tweede plek voor Haoran, Refaelov en Kakudji. De jongeren moesten uiteindelijk het meest in het boetepotje leggen.

Daarna stond er nog een toernooitje tennisvoetbal op het programma. Bölöni vormde drie teams van zes. De anciens (Refaelov, Hairemans, Haroun, Jukleröd, De Laet en Rodrigues), ‘team Afrika’ (Batubinsika, Mbokani, Buta, Baby, Seck en Pius) en de jeugd (Kakudji, Quirynen, Geeraerts, Muanza, Haoran en Nazaryna). De Wilde (hoofdwonde) nam niet deel. De anciens leken vlot te gaan winnen met Rodrigues als specialist. Alleen brak hun nonchalance hen uiteindelijk nog zuur op. De jeugd haalde het tot jolijt van Nazaryna, die bij hen het voortouw nam. Pius scoorde dan weer met een spectaculaire omhaal en Haoran liet ook leuke dingen zien. In de namiddag gunt Bölöni hen vrij. Even uitblazen om daarna weer aan te zetten voor de vier laatste dagen van de stage.