STAGES. Blamage voor slap Club tegen AZ - Antwerp én Standard spelen gelijk - Lustig debuteert met assist voor AA Gent De voetbalredactie

06 juli 2019

17u45

Bron: Eigen berichtgeving 2

Slap Club rondt stage af met blamage tegen AZ

Club Brugge heeft een slechte beurt gemaakt tegen AZ Alkmaar. Blauw-zwart speelde dan wel met een pak invallers tegen een soort van typeploeg van de Eredivisieclub, dan nog kan Philippe Clement moeilijk tevreden zijn na de tweede oefenpot in Garderen. Vooral defensief lieten de Bruggelingen steken vallen. Zo liep AZ in het eerste uur vlot uit tot 0-3, dit terwijl Club nauwelijks een kans creëerde. Op het uur gooide Clement negen nieuwe jongens in het veld. Onder hen nieuwkomer Sobol. AZ bracht een pak jongeren in het veld, toch werd het 0-4 en 0-5. Openda en Vossen milderden in het slotkwartier. Club eindigt de stage zo op een valse noot. Bij blauw-zwart bleef Dennis uit voorzorg opzij en speelden Fadiga en Mitrovic hun eerste wedstrijd in de voorbereiding. Denswil, even terug in Nederland om zijn spullen op te halen, woonde de match bij. (TTV)

Doelpunten: 4’ Gudmundsson (0-1), 11’ Stengs (0-2), 60’ Gudmundsson (0-3), 65’ Johnsen (0-4), 69’ Druijf (0-5), 75’ Openda (1-5), 85’ Vossen (2-5)

Club 1ste helft: Horvath; Van der Brempt, Mechele, Voet (35’ Schoonbaert), Peres; Amrabat, Vanaken, De Ketelaere; Appiah (35’ Fadiga), Rezaei, Danjuma

Club 60ste minuut: Shinton; Mata, Mitrovic, Kossounou, Sobol; Fadiga, Amrabat (75’ Voet), Rits, De Cuyper; Vossen, Openda

Lustig debuteert met assist voor AA Gent

Na vier wedstrijden tegen ploegen uit de regio stond AA Gent met het duel tegen Aris Saloniki voor zijn eerste grote test. Mikael Lustig – overgekomen van Celtic – debuteerde voor de Buffalo’s als rechtsachter. De Zweedse international had meteen zijn inbreng, want hij zorgde met een uitstekende voorzet voor de assist op het doelpunt van Beridze. Voor de kleine Georgiër – vorig seizoen uitgeleend aan Ujpest – was het al het zesde doelpunt in de voorbereiding.

Gent domineerde de partij tegen de Grieken, met hoge druk op de helft van de tegenstander. Opnieuw was een opmerkelijke rol weggelegd voor Elisha Owusu. De jonge Franse aanwinst doet het voorlopig uitstekend als verdedigende middenvelder: hij is scherp in de duels en beschikt over goeie voetjes.

AA Gent liet na de rust na om zijn voorsprong uit te diepen. Na een strafschopfout op Souquet zag Derijck zijn elfmeter gestopt door de Griekse doelman. Een tweede strafschop voor Gent werd feilloos omgezet door Yaremchuk. In de slotminuut legde Sylla op de counter de eindcijfers vast. Gent pakte zijn vijfde zege in vijf oefenduels. (RN)

AA GENT: Kaminski (63’ De Busser); Lustig (46’ Souquet), Derijck (76’ Cissé), Plastun (76’ Rosted), Asare (76’ Azango) ; Odjidja (76’ Andrijasevic), Owusu (63’ Verstraete), Bezus (63’ Castro-Montes), Smith (63’Dejaegere); Beridze (76’ Sylla), Kvilitaia (76’ Yaremchuk).

DOELPUNTEN: 21’ Beridze (1-0), 80’ Yaremchuk (strafschop, 2-0), 90' Sylla (3-0)

GOOOOOAAAAAALLL!!!!

1-0 in de 28e minuut! De kleinste van de hoop, Giorgi Beridze kopt de cross van Lustig tegen de touwen! #GntAri pic.twitter.com/6lKQpEgYut KAA Gent(@ KAAGent) link

79’ Opnieuw penalty, deze keer is het wel raak! Yaremchuk met de goal: 2-0 #GntAri pic.twitter.com/qnRzJuOqeW KAA Gent(@ KAAGent) link

FT: 3-0, Mamadou Sylla scoorde een minuut voor tijd het derde Gentse doelpunt #GntAri pic.twitter.com/p365nt0neL KAA Gent(@ KAAGent) link

Standard gelijk tegen Oleksandria

De stage van de Rouches zit erop. Vanmiddag reed de spelersbus terug naar Luik met een tussenstop in Tegelen, Nederland. Daar werd geoefend tegen Oleksandria. Net als woensdag tegen SonderjyskE was het een potige tegenstander. Cop kopte Standard na een kwartier op voorsprong na een vrije trap van Carcela. Toch gingen de Rouches rusten met een achterstand. Dovhii maakte gelijk, tien minuten voor de rust zette Tretyakov Oleksandria op 2-1. Een foutje van Milinkovic-Savic lag aan de basis van een tegendoelpunt.

In de tweede helft liep het beter bij Standard en Lestienne maakte gelijk op voorzet van Boljevic. (FDZ)

Eerste helft: Milinkovic-Savic, Vojvoda, Sangare, Laifis, Pocognoli; Cimirot, J. Carcela; Emond, M. Carcela, Limbombe; Cop.

Tweede helft: Bodart, Goreux, Kosanovic, Lavalée, Gavory; Raskin, Miangue; Boljevic, Halilovic, Lestienne; Oulare.

Doelpunten: 13' Cop (0-1), 18' Dovhii (1-1), 34' Tretyakov (2-1), 66' Lestienne (2-2).

Antwerp speelt derde keer gelijk tegen Duitse derdeklasser

Laatste training op stage in Marienfeld voor Antwerp. De doelmannen De Winter en Thiam werkten met Runje. Bolat hield het bij wat loopwerk. Hairemans en Buta werkten samen met de jongeren Geeraerts, Quirynen, Muanza, Kakudji en De Wilde een extra krachttraining af. De rest kreeg rust met het oog op de oefenwedstrijd tegen het Duitse Magdeburg uit de 3de Bundesliga nadat het vorig jaar als voorlaatste degradeerde uit de tweede afdeling. Die match eindigde op een 1-1-gelijkspel. Drie oefenwedstrijden tegen Duitse derdeklassers en drie gelijke spelen. Antwerp heeft nog wat sleutelwerk. Dat is het minste wat je kan zeggen.

Bölöni startte met zijn voorlopige typeploeg. Arslanagic, Opare en Borges zijn nog out en Lamkel Zé zit nog in de B-kern. Bolat (ribben) bleef aan de kant.

De eerste helft was erg potig. Rodrigues en Mbokani incasseerden enkele trappen. Het tempo laag behoorlijk hoog, maar de wedstrijd bleef erg gesloten. Magdeburg kwam het dichtst bij de openingstreffer. Via een afgeweken schot troffen de Duitsers de lat en Teunckens dook een ander afstandsschot uit de benedenhoek. Antwerp kon daar een halve kans van Baby tegenover plaatsen, maar die trapte over. Nieuwkomers Pius en Hongla kwamen aan de aftrap. De Nigeriaanse verdediger pikte probleemloos aan. Hij gaf enkele knappe lange passes. Op het middenveld was het nog een beetje zoeken voor Hongla die logischerwijs na twee trainingen nog wat ritme mist.

Rentree voor Buta

Bölöni startte de tweede helft met dezelfde elf. Het tempo ging er wat uit. Niet abnormaal na een zware trainingsweek. Magdeburg klom vlak voor het uur op voorsprong toen Kvesic tijd en ruimte kreeg om uit te halen. Vanop zo’n 20 meter liet De Kroaat Teunckens geen enkele kans. Tien minuten later hing Mbokani de bordjes weer gelijk. Juklerød zette zich door op links en zijn voorzet kwam via enkele Duitse benen voor de voeten van de Congolese topschutter die laag binnen schoof. Meteen het moment voor Buta om zijn rentree te maken. De Portugese rechtsachter kwam De Laet vervangen en maakte zo zijn eerste speelminuten sinds zijn knie-operatie, ongeveer vier maanden geleden.

Mbokani kreeg de kans op de 2-1, maar de Duitse doelman stopte zijn stiftertje. Aan de overkant moest Teunckens opnieuw met een redding uitpakken op een vrije trap van Kvesic. Zo bleef het uiteindelijk bij 1-1. Antwerp reist vandaag weer naar België af. De spelers genieten morgen van een vrije dag.

ANTWERP: Teunckens - De Laet (67' Buta), Batubinsika, Pius (73' Seck), Juklerød - Haroun, Hongla (66' Nazaryna)- Rodrigues, Refaelov, Baby (60' Hairemans) - Mbokani.

Doelpunten: 55' Kvesic 0-1, 65' Mbokani 1-1.

Gele kaart: Mbokani.

⚽ Oefenwedstrijd 5

🆚 @1_FCM

🕒 15u00



📺 Kijk live via onderstaande link

➡️ https://t.co/nJhfxTAlBN pic.twitter.com/druTMumOFW Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link