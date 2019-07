STAGES. Blamage voor slap Club tegen AZ - Antwerp én Standard spelen gelijk - Cercle verliest galamatch tegen Monaco De voetbalredactie

06 juli 2019

21u04

06 juli 2019

Saadi scoort meteen, maar Cercle geeft het zelf weg in galamatch tegen Monaco (1-4)

Monaco was naar de galawedstrijd van Cercle Brugge in Roeselare afgezakt met een veredelde B-ploeg, waarin de bekendste namen die van Cesc Fabregas, Rony Lopes, Gelson Martins en Jemerson waren. Toch ook wat bekenden voor Cercle, met Paul Nardi voor de pauze in doel en Irvin Cardona na de pauze in de spits. Ook Vitinho, die sinds een week met de Mongasken traint, droeg 45 minuten het shirt van Monaco. Of hij maandag met Cercle op oefenkamp vertrekt dan wel langer bij Monaco blijft, wordt morgen beslist na oefenmatch van l’ASM in Wetteren tegen Sporting Lokeren.

Bij Cercle stond de pas aangeworven Idriss Saadi in de spits, en de Algerijnse international bevestigde meteen zijn reputatie van doelpuntenmachine. Bij zijn eerste poging ging Nardi nog goed plat, maar een minuut later liet Saadi de ex-keeper van Cercle geen schijn van kans met een harde knal van schuin net binnen de zestien. In het derde kwartier gaf Cercle die voorsprong nogal knullig weg. Decostere beging een onnodige strafschopfout en doelman Badiashilé, voor het eerst onder de lat, ging op slag van rusten onder een hoekschop door. Nog pijnlijker werd het toen Bongionvanni met een slechte terugspeelbal Cardona op weg zette naar een derde tegendoelpunt.

Voor de slotfase kwamen andermaal een rist beloftenspelers tussen de lijnen en diepte Mboula (die op het lijstje staat van spelers die mogelijk ter beschikking van Cercle worden gesteld) de score nog uit. (LUVM)

CERCLE: Badiashile (46' Hubert) - Decostere (70' Suffys), Ueda (70' Cassaert), Taravel (70' Wackers), Bassong (70' De Wulf) - Deuro (46' Vanhoutte), Hoggas (70 ‘ Dekuyper), Bongiovanni (70' Koshi) - Hazard (70' Somers), Saadi (46' Deman), De Belder (70' Klimov).

DOELPUNTEN: 9' Saadi (1-0), 35' Lopes (strafschop, 1-1), 44' Ponzo (1-2), 67' Cardona (1-3), 83' Mboula (1-4).

Slap Club rondt stage af met blamage tegen AZ

Club Brugge heeft een slechte beurt gemaakt tegen AZ Alkmaar. Blauw-zwart speelde dan wel met een pak invallers tegen een soort van typeploeg van de Eredivisieclub, dan nog kan Philippe Clement moeilijk tevreden zijn na de tweede oefenpot in Garderen. Vooral defensief lieten de Bruggelingen steken vallen. Zo liep AZ in het eerste uur vlot uit tot 0-3, dit terwijl Club nauwelijks een kans creëerde. Op het uur gooide Clement negen nieuwe jongens in het veld. Onder hen nieuwkomer Sobol. AZ bracht een pak jongeren in het veld, toch werd het 0-4 en 0-5. Openda en Vossen milderden in het slotkwartier. Club eindigt de stage zo op een valse noot. Bij blauw-zwart bleef Dennis uit voorzorg opzij en speelden Fadiga en Mitrovic hun eerste wedstrijd in de voorbereiding. Vormer ontbreek dan weer met buikloop. Denswil, even terug in Nederland om zijn spullen op te halen, woonde de match bij. (TTV)

Doelpunten: 4’ Gudmundsson (0-1), 11’ Stengs (0-2), 60’ Gudmundsson (0-3), 65’ Johnsen (0-4), 69’ Druijf (0-5), 75’ Openda (1-5), 85’ Vossen (2-5)

Club 1ste helft: Horvath; Van der Brempt, Mechele, Voet (35’ Schoonbaert), Peres; Amrabat, Vanaken, De Ketelaere; Appiah (35’ Fadiga), Rezaei, Danjuma

Club 60ste minuut: Shinton; Mata, Mitrovic, Kossounou, Sobol; Fadiga, Amrabat (75’ Voet), Rits, De Cuyper; Vossen, Openda

4. De eerste goal van AZ kwam zo tot stand:



👌🏻 Svensson volleyt de bal voor de goal.



😎 Gudmundsson tikt raak.#azclu 2-0 pic.twitter.com/2IVp5xRroa AZ(@ AZAlkmaar) link

64. GOAL!



👌 Johnsen maakt een schitterende vroege voorzet van Sugawara af: 4-0!#azclu pic.twitter.com/2h1WDjJ2mP AZ(@ AZAlkmaar) link

68. GOAL!



5️⃣ Het gaat hard nu! Druijf maakt er 5-0 van.#azclu pic.twitter.com/bi3KFnt0xR AZ(@ AZAlkmaar) link

👀 Zo maakte Johnsen Sugawara’s voorzet af: pic.twitter.com/nwR920QWeD AZ(@ AZAlkmaar) link

😍 Johnsen ⏩ Druijf pic.twitter.com/87ogr6lAF9 AZ(@ AZAlkmaar) link

KV Mechelen en OH Leuven spelen 4-4 gelijk na spektakelmatch

Bij KV Mechelen stond doelman Michael Verrips voor het eerst tussen de palen in deze voorbereiding - hij is weer fit na een knieblessure. De wedstrijd was nog maar pas gestart toen Jenthe Mertens met een heerlijk doelpunt de score opende. De middenvelder haalde uit vanop zo’n 20 meter en zijn knal verdween onhoudbaar in de kruising. Ook het volgende gevaar kwam van de thuisploeg. Henry kon koppen op een hoekschop, maar Verrips vermeed een dubbele achterstand voor Malinwa. Na 25 minuten stak KV een tandje bij. Een schot van Kaya was te centraal om de Thaise doelman van OHL te bedreigen, Tainmont kopte op een stilstaande fase net over, en een poging van Schoofs was niet hard en precies genoeg. Echt overtuigen deed Mechelen niet. Tot Schoofs zag dat Thamsatchanan te ver uit zijn doel stond. De middenvelder verschalkte de Thai met een fantastisch schot vanop 30 meter. Het talrijke publiek werd verwend. Tweede wereldgoal van de avond. Nog voor de rust kwam Leuven weer op voorsprong. Swinkels ging stevig door op Myny - die twee waren tijdens de wedstrijd niet de beste vrienden. Uit de vrijschop die daaruit volgde, kopte Kotysch de 2-1 tegen de netten. Twee minuten later was het weer prijs voor OHL via Gilis. We gingen met 3-1 rusten.

Na de pauze moest KVM op zoek naar de aansluitingstreffer, maar het was OHL dat zijn voorsprong uitdiepte. Boni zette zijn sliding te laat in en raakte de enkel van Henry in het strafschopgebied, ref Lardot wees naar de stip. Henry zette de penalty zelf om: 4-1. Het was lang wachten op een reactie van Mechelen. Na een uur spelen kon Tainmont een knappe voorzet van Schoofs niet verzilveren. Vrancken voerde daarna tien wissels door. En dat loonde. Boni knikte een hoekschop van Bosiers in doel. Even later verstuurde Van Hoorenbeeck een gemeten dieptepass richting Togui. De Ivoriaan omspeelde Thamsatchanan en legde uit een scherpe hoek binnen. Vijf minuten voor affluiten maakte KV Mechelen zijn comeback compleet. Youngster Aster Vranckx - 16 jaar oud - maakte zijn eerste in deze voorbereiding. Het waren de frisse en jonge jongens die een Mechelse nederlaag afwenden. KV Mechelen trekt maandag op stage in Nederland. Als voorbereiding op de Supercup oefent het nog tegen RKC, Heerenveen en Roda JC.

Opstellingen:

KV Mechelen: Verrips (61’ Valkenaers), Corryn (61’ Van Hoorenbeeck), Peyre (61’ De Bie), Swinkels (46’ Boni), Bijker, El Messaoudi (61’ Vranckx), Schoofs (61’ Coveliers), Tainmont (61’ Bosiers), Bosiers (46’ Togui), Kaya (61’ Kaya), De Camargo (61, Van Keilegom)

OH Leuven: Thamsatchanan, Gillekens, Kotysch, Laes, Mertens, Libert, Lemti, Myny, Gilis (78’ Allemeersch), Vekemans, Henry (78’ Raemaekers)

Doelpunten: 6’ Mertens (1-0), 32’ Schoofs (1-1), 37’ Kotysch (2-1), 39’ Gilis (3-1), 51’ Henry (4-1), 65’ Boni (4-2), 72’ Togui (4-3), 85’ Vranckx (4-4)

Vranckx zorgde in de slotminuten voor de gelijkmaker. 4-4 #ohlkvm pic.twitter.com/3Med8qQLdz KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Beerschot wint van Duffel

Beerschot, dat morgen op oefenkamp vertrekt naar het Nederlandse Delden, werkte vanavond nog een oefenmatch af tegen tweede amateurklasser Duffel. De Mannekens boekten een 2-0 zege. Nieuwkomers Vorogovskiy en Sanusi pakten hun eerste speelminuten.

In de eerste helft stak die andere nieuweling Holzhauser er bij Beerschot met kop en schouders bovenuit. De Oostenrijker trok het spel naar zich toe en strooide de goede (lange) passes in het rond. Zo zette hij Placca al vroeg op weg, maar de Togolese spits knalde op de paal. Voor de rest waren de open kansen aanvankelijk schaars. Op slag van rust opende Maes vanuit de tweede lijn toch de score.

Na de pauze hapte Duffel naar adem en kon Beerschot vaker dreigen. Halaimia (op de paal), Tissoudali, Brogno en vooral Saint-Louis en Placca lieten de wenkende mogelijkheden echter onbenut. Bij zijn zesde poging vond Saint-Louis dan eindelijk de netten. Zo eindigde de wedstijd op 2-0.

Beerschot: Vanhamel, Halaimia, Prychynenko, Bourdin, Vorogovskiy (71’ Grisez), Dom, Maes (46’ Sanusi), Holzhauser (56’ Tissoudali), Brogno, Placca, Saint-Louis.

Doelpunten: 40’ Maes (1-0), 85’ Saint-Louis (2-0).

EINDE! Onze Mannekes winnen maar met 2-0 van Duffel ondanks een resem aan kansen. Goals van Maes en Saint-Louis. #BEEDUF #WEARE13 K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link

Lustig debuteert met assist voor AA Gent

Na vier wedstrijden tegen ploegen uit de regio stond AA Gent met het duel tegen Aris Saloniki voor zijn eerste grote test. Mikael Lustig – overgekomen van Celtic – debuteerde voor de Buffalo’s als rechtsachter. De Zweedse international had meteen zijn inbreng, want hij zorgde met een uitstekende voorzet voor de assist op het doelpunt van Beridze. Voor de kleine Georgiër – vorig seizoen uitgeleend aan Ujpest – was het al het zesde doelpunt in de voorbereiding.

Gent domineerde de partij tegen de Grieken, met hoge druk op de helft van de tegenstander. Opnieuw was een opmerkelijke rol weggelegd voor Elisha Owusu. De jonge Franse aanwinst doet het voorlopig uitstekend als verdedigende middenvelder: hij is scherp in de duels en beschikt over goeie voetjes.

AA Gent liet na de rust na om zijn voorsprong uit te diepen. Na een strafschopfout op Souquet zag Derijck zijn elfmeter gestopt door de Griekse doelman. Een tweede strafschop voor Gent werd feilloos omgezet door Yaremchuk. In de slotminuut legde Sylla op de counter de eindcijfers vast. Gent pakte zijn vijfde zege in vijf oefenduels. (RN)

AA GENT: Kaminski (63’ De Busser); Lustig (46’ Souquet), Derijck (76’ Cissé), Plastun (76’ Rosted), Asare (76’ Azango) ; Odjidja (76’ Andrijasevic), Owusu (63’ Verstraete), Bezus (63’ Castro-Montes), Smith (63’Dejaegere); Beridze (76’ Sylla), Kvilitaia (76’ Yaremchuk).

DOELPUNTEN: 21’ Beridze (1-0), 80’ Yaremchuk (strafschop, 2-0), 90' Sylla (3-0)

GOOOOOAAAAAALLL!!!!

1-0 in de 28e minuut! De kleinste van de hoop, Giorgi Beridze kopt de cross van Lustig tegen de touwen! #GntAri pic.twitter.com/6lKQpEgYut KAA Gent(@ KAAGent) link

79’ Opnieuw penalty, deze keer is het wel raak! Yaremchuk met de goal: 2-0 #GntAri pic.twitter.com/qnRzJuOqeW KAA Gent(@ KAAGent) link

FT: 3-0, Mamadou Sylla scoorde een minuut voor tijd het derde Gentse doelpunt #GntAri pic.twitter.com/p365nt0neL KAA Gent(@ KAAGent) link

Standard gelijk tegen Oleksandria

De stage van de Rouches zit erop. Vanmiddag reed de spelersbus terug naar Luik met een tussenstop in Tegelen, Nederland. Daar werd geoefend tegen Oleksandria. Net als woensdag tegen SonderjyskE was het een potige tegenstander. Cop kopte Standard na een kwartier op voorsprong na een vrije trap van Carcela. Toch gingen de Rouches rusten met een achterstand. Dovhii maakte gelijk, tien minuten voor de rust zette Tretyakov Oleksandria op 2-1. Een foutje van Milinkovic-Savic lag aan de basis van een tegendoelpunt.

In de tweede helft liep het beter bij Standard en Lestienne maakte gelijk op voorzet van Boljevic. (FDZ)

Eerste helft: Milinkovic-Savic, Vojvoda, Sangare, Laifis, Pocognoli; Cimirot, J. Carcela; Emond, M. Carcela, Limbombe; Cop.

Tweede helft: Bodart, Goreux, Kosanovic, Lavalée, Gavory; Raskin, Miangue; Boljevic, Halilovic, Lestienne; Oulare.

Doelpunten: 13' Cop (0-1), 18' Dovhii (1-1), 34' Tretyakov (2-1), 66' Lestienne (2-2).

Antwerp speelt derde keer gelijk tegen Duitse derdeklasser

Laatste training op stage in Marienfeld voor Antwerp. De doelmannen De Winter en Thiam werkten met Runje. Bolat hield het bij wat loopwerk. Hairemans en Buta werkten samen met de jongeren Geeraerts, Quirynen, Muanza, Kakudji en De Wilde een extra krachttraining af. De rest kreeg rust met het oog op de oefenwedstrijd tegen het Duitse Magdeburg uit de 3de Bundesliga nadat het vorig jaar als voorlaatste degradeerde uit de tweede afdeling. Die match eindigde op een 1-1-gelijkspel. Drie oefenwedstrijden tegen Duitse derdeklassers en drie gelijke spelen. Antwerp heeft nog wat sleutelwerk. Dat is het minste wat je kan zeggen.

Bölöni startte met zijn voorlopige typeploeg. Arslanagic, Opare en Borges zijn nog out en Lamkel Zé zit nog in de B-kern. Bolat (ribben) bleef aan de kant.

De eerste helft was erg potig. Rodrigues en Mbokani incasseerden enkele trappen. Het tempo laag behoorlijk hoog, maar de wedstrijd bleef erg gesloten. Magdeburg kwam het dichtst bij de openingstreffer. Via een afgeweken schot troffen de Duitsers de lat en Teunckens dook een ander afstandsschot uit de benedenhoek. Antwerp kon daar een halve kans van Baby tegenover plaatsen, maar die trapte over. Nieuwkomers Pius en Hongla kwamen aan de aftrap. De Nigeriaanse verdediger pikte probleemloos aan. Hij gaf enkele knappe lange passes. Op het middenveld was het nog een beetje zoeken voor Hongla die logischerwijs na twee trainingen nog wat ritme mist.

Rentree voor Buta

Bölöni startte de tweede helft met dezelfde elf. Het tempo ging er wat uit. Niet abnormaal na een zware trainingsweek. Magdeburg klom vlak voor het uur op voorsprong toen Kvesic tijd en ruimte kreeg om uit te halen. Vanop zo’n 20 meter liet De Kroaat Teunckens geen enkele kans. Tien minuten later hing Mbokani de bordjes weer gelijk. Juklerød zette zich door op links en zijn voorzet kwam via enkele Duitse benen voor de voeten van de Congolese topschutter die laag binnen schoof. Meteen het moment voor Buta om zijn rentree te maken. De Portugese rechtsachter kwam De Laet vervangen en maakte zo zijn eerste speelminuten sinds zijn knie-operatie, ongeveer vier maanden geleden.

Mbokani kreeg de kans op de 2-1, maar de Duitse doelman stopte zijn stiftertje. Aan de overkant moest Teunckens opnieuw met een redding uitpakken op een vrije trap van Kvesic. Zo bleef het uiteindelijk bij 1-1. Antwerp reist vandaag weer naar België af. De spelers genieten morgen van een vrije dag.

ANTWERP: Teunckens - De Laet (67' Buta), Batubinsika, Pius (73' Seck), Juklerød - Haroun, Hongla (66' Nazaryna)- Rodrigues, Refaelov, Baby (60' Hairemans) - Mbokani.

Doelpunten: 55' Kvesic 0-1, 65' Mbokani 1-1.

Gele kaart: Mbokani.

⚽ Oefenwedstrijd 5

🆚 @1_FCM

🕒 15u00



📺 Kijk live via onderstaande link

➡️ https://t.co/nJhfxTAlBN pic.twitter.com/druTMumOFW Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link