Sinan Bolat over uitblijven nieuw contract: “Het sleept al veel te lang aan” MVS

08 februari 2020

03u30 0 Antwerp Antwerp in de bekerfinale. Op 90 minuten van Europees voetbal volgend seizoen. Vraag is of Sinan Bolat er dan nog bij is. De Antwerp-doelman, wiens contract afloopt eind juni, denkt heel hard na als we het hem voorleggen.

“Ik wil er eerlijk gezegd liever niet veel over zeggen. Mijn broer vertegenwoordigt me en hij is er volop mee bezig. Ik wil ook geen polemiek starten door bepaalde uitspraken te doen. Alles gaat goed nu, dus het heeft geen zin om er verder over uit te wijden. Alleen is het inderdaad zo dat het al veel te lang aansleept.” Tijdens de winterstop leek alles in kannen en kruiken tussen Bolat en Antwerp, maar ondertussen lijkt het dossier effectief op de lange baan geschoven. Of er alsnog een akkoord komt is maar de vraag, nu Antwerp ook andere pistes bewandelt. (MVS)