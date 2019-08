Sinan Bolat: “Kan niet garanderen dat ik blijf” Doelman maakte tien jaar geleden mirakelgoal tegen AZ Pieter-Jan Calcoen

18 augustus 2019

08u44 2 Antwerp Onduidelijkheid troef. Sinan Bolat (30) kan niet beloven dat hij tegen AZ nog de doelman van Antwerp is. “Ik sluit een vertrek niet uit.”

Ik, jij, hij of zij: iederéén surft op een dood moment weleens naar HLN.be. Iedereen, behalve... Sinan Bolat. Dezer dagen dan toch. De Turkse keeper grijnst: “Ik heb die goal nu wel genoeg gezien.”

Maar zelfs als Bolat onze website vermijdt, dan nog zal hij er de komende weken niet aan kunnen ontsnappen. Allemaal een gevolg van de confrontatie tussen Antwerp en AZ Alkmaar in de laatste voorronde van de Europa League. Het was immers tegen uitgerekend AZ dat Bolat in 2009 de wereld rondging. In de extra tijd van het Champions League-groepsduel tussen de Nederlanders en Bolats toenmalige werkgever Standard stormde de doelman bij een 0-1-tussenstand mee naar voren om te doen wat niemand realistisch achtte: met een geweldige kopbal alsnog voor een gelijkspel zorgen. AZ uitgeschakeld, Standard naar de Europa League. Historisch.

“Een formidabel aandenken”, noemt Bolat het doelpunt. “Een moment dat ik misschien nooit meer zal beleven. Duizenden keren heb ik die video inmiddels bekeken. En ik ga er niet eens zelf naar op zoek, hé. Het gebeurt regelmatig dat supporters de beelden delen via sociale media. Tja, dan kom ik er ongewild toch weer op uit. (mijmert) Al moet ik toegeven: zelfs na tien jaar krijg ik er nog kippenvel van.”

Met Antwerp wil Bolat nieuwe herinneringen creëren, zoals in Plzen. “We hebben zelfs niet gefeest - zó leeg waren we. Ach, het is het waard. De supporters, de stad, de spelers: we smachten allemaal naar Europese successen. Ik ook.”

Interesse uit Turkije

Alleen blijft het afwachten of Bolat effectief deel zal uitmaken van dat verhaal. “Ik heb geen zin om te liegen”, aldus de international, “dus ja, er is belangstelling. Onder meer vanuit Turkije.”

Bolat “sluit een vertrek niet uit”. Kan ook niet anders, gezien zijn contractstatus. Hij ligt nog maar één seizoen vast op de Bosuil. “Er zijn drie opties”, zegt Bolat. “De eerste is dat ik een interessante uitdaging tegenkom. Als alle partijen er dan beter van worden, staat niks een transfer in de weg. Optie twee is een verlenging. Kijk, ik heb het nooit verborgen dat ik ervoor opensta om hier bij te tekenen. Per slot van rekening ben ik Antwerp dankbaar - hier heb ik me kunnen herlanceren. Maar dan moet dat voorstel er wel komen.” De laatste mogelijkheid: “Het seizoen uitdoen en nadien transfervrij zijn. (snel) Maar alles ligt nog open.”

Op Antwerp maakt het bestuur zich vooralsnog geen zorgen, want “er is niks”. Tegelijk haalt Bolat een hoog niveau, ondanks de speculaties. “In het begin had ik het daar moeilijk mee, maar intussen heb ik de knop omgedraaid. Ik concentreer me weer op mijn spel. Maar garanderen dat ik blijf, sorry, dat kan ik niet.”

In Alkmaar hoopt men alvast op een snelle exit van Bolat. Stel je voor dat hij het nóg een keer flikt, zeg...