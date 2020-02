Sfeertribune 2 van Antwerp vanaf volgend seizoen niet meer in gebruik MVS

10 februari 2020

21u40 30 Antwerp Supportersavond op de Bosuil vanavond. En daar werden nog wat details vrijgegeven over de nieuwe tribune 4, die volgend seizoen in gebruik wordt genomen. De supporters die momenteel op tribune 2 zitten, zullen verhuizen naar de nieuwe tribune achter de goal. Tribune 2 wordt gesloten, maar (voorlopig) niét afgebroken, zo bleek.

Op de gloednieuwe tribune 4 zal plaats zijn voor 7.500 supporters. De werkelijke capaciteit van tribune 2 was 6.200 plaatsen. De maximale capaciteit van het stadion blijft 16.000.

“Tribune 2 zal niet meer gebruikt worden, omdat je nooit een Europese licentie krijgt met die tribune”, vertelt commercieel manager Dimitri Huygen ons. “Daarnaast was de houdbaarheidsdatum van die tribune ook bijna bereikt.”

Opmerkelijk: tribune 2 zal vanaf volgend seizoen niet meer gebruikt worden, maar wordt niét meteen afgebroken. Dit om akoestische en esthetische redenen. “Pas wanneer alle vergunningen om een nieuwe tribune te plaatsen in orde zijn, beginnen we met de afbraak van die tribune”, aldus Huygen.

De abonnees die momenteel op tribune 3 zitten, blijven op tribune 3. De abonnees van tribune 2 verhuizen naar tribune 4, net als enkele vakken die momenteel nog op tribune 1 zitten.

Ook over de prijzen van de nieuwe tribune (die onderverdeeld zal worden in 3.800 staanplaatsen en 3.700 zitplaatsen) werd vanavond gecommuniceerd. Zo zal een abonnement op een staanplaats 325 euro kosten (of 10 euro goedkoper dan een huidige staanplaats op tribune 2), een zitplaats wordt 395 euro.