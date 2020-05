Serieuze aderlating voor Antwerp? Mbokani kan naar China, Hoedt traint bij AZ FDZ/MVS

16 mei 2020

11u26 2 Antwerp Een vertrek lijkt nabij. Dieumerci Mbokani (34) heeft twee aanbiedingen op zak uit de Chinese Super League. Wuhan Zall en Shandong Luneng – de ploeg van Fellaini – azen op de Congolese aanvaller.

De contacten zijn de voorbije dagen geïntensifieerd tussen clubs en speler, het financiële opbod is begonnen. Mbokani zou zo nog een laatste grote slag kunnen slaan in zijn carrière. Voor Antwerp zou zijn vertrek – hij is einde contract – een serieuze aderlating zijn. Sterkhouder, targetman, doelpuntenmaker.

Eerder vertrokken ook al Bolat, Mirallas en trainer Bölöni bij The Great Old. Op de Bosuil proberen ze Mbokani – die in Monaco verblijft – op andere gedachten te brengen. Er is dagelijks contact met de aanvaller. Ook vorig seizoen leek hij op weg naar de uitgang, maar bleef hij alsnog.

Ook Wesley Hoedt lijkt te vertrekken. De 26-jarige Nederlander traint sinds deze week individueel mee bij AZ, de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg. Antwerp wist van niets. Hoedt werd dit seizoen door Antwerp gehuurd van Premier League-club Southampton, maar lijkt ondanks een sterk seizoen toch opnieuw te moeten vertrekken bij de Great Old. De aankoopoptie in zijn contract zou immers acht miljoen euro bedragen.

