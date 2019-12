Roteren met Laszlo: het gelijk van Bölöni MVS

14 december 2019

21u26 0 Jupiler Pro League Simen Juklerød: twee maanden niet aan de aftrap gestaan. Sander Coopman: pas twee keer eerder dit seizoen een basisplaats. Laszlo Bölöni roteerde vanavond om twee redenen: de komst van ‘maar’ Eupen en het feit dat er woensdag alweer een match wordt gespeeld, in de beker tegen Standard. Antwerp won, dus had Bölöni gelijk.

“We zijn één grote spelersgroep, maar het heeft wel meegespeeld dat we een midweekmatch hebben woensdag”, vertelde hij. “Toch mogen we ook niet vergeten dat Coopman heel goed speelde in de beker tegen Genk vorige week, en dat Simen al heel veel goeie matchen gespeelde heeft, zeker offensief.” Ook Juklerød toonde zich in de bekermatch tegen Genk vorige week. De Noor speelde daarin 120 minuten én scoorde.

Even voor het uur mocht Coopman naar de kant, in zijn plaats kwam Mirallas. Het zou ons niet verbazen mocht de Luikenaar én jeugdproduct van de Rouches woensdag wél aan de aftrap staan tegen Standard. Ook De Sart en De Laet, die beiden rust kregen, verwachten we dan in de basiself.