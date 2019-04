Exclusief voor abonnees Rode loper ligt er al voor Mbokani: “Maar ik ben helemaal niet met een terugkeer naar Anderlecht bezig” Stijn Joris

08 april 2019

07u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Dieumerci Mbokani (33) keerde voor het eerst in bijna zes jaar terug naar het Astridpark en het werd één grote triomf. Zijn huidige werkgever Antwerp voetbalde hij naar de drie punten en de fans van Anderlecht die hem al eens op handen droegen... doen dat nog steeds.

Het moet een unicum geweest zijn en het zegt veel over de dip van Anderlecht, maar nog meer over Dieumerci Mbokani. De enige speler die gisteren in het Astridpark op applaus kon rekenen, was de spits van Antwerp. Nog voor de match begon al. Toen het nummer 70 van de Great Old werd aangekondigd, gingen de handen op mekaar. Het respect van het Constant Vanden Stockstadion was groot en bleef dat ook nadat hun vroegere spits paars-wit in de vernieling voetbalde.

