Refaelov wil zich bij Antwerp opnieuw belangrijk voelen: "Bölöni ziet in mij de draaischijf" Kjell Doms

16 september 2018

11u22

Bron: Eigen berichtgeving 3 Antwerp Na zeven jaar was de verliefdheid weg, al is de liefde is gebleven. Lior Refaelov (32) is niet met slaande deuren vertrokken op Jan Breydel, maar wil nu knallen bij Antwerp. "Mijn doel? Deze ploeg naar een hoger niveau tillen."

Twintig minuten later dan voorzien stapt Lior Refaelov de prachtige 'Diamondbar' van de Bosuil binnen. De Kennedytunnel midden in de spits is zelden een goed idee. "Ik woon nog altijd in Loppem, maar we zijn op zoek naar een huis hier in de buurt. Wilrijk, Edegem, Brasschaat, ook in het midden van de stad hebben we een aantal opties. We willen graag huren of huren met een optie tot aankoop, maar de meeste eigenaars willen meteen verkopen."

Je bent dus nog niet zeker dat je langer dan één seizoen bij Antwerp blijft?

