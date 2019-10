Exclusief voor abonnees Refaelov reageert voor het eerst na ‘penaltygate’ met Mbokani: “We moeten geen beste vrienden zijn” Stijn Joris

11 oktober 2019

06u10 0 Antwerp Het zat er zondagavond bovenarms op tussen Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani. De twee bikkelden tegen Standard om een strafschop. Refaelov hield het been stijf en trapte de bal ook binnen. Mbokani kon dat amper verkroppen. “We hoeven geen beste vrienden te zijn”, reageert Refaelov nu.

Antwerp speelde gisteren achter gesloten deuren een oefenwedstrijd tegen Vitesse. De Great Old haalde het ondanks een vroege achterstand met 2-1. Lamkel Zé scoorde voor rust. Hij rondde een knappe run af die hij vanop eigen helft inzette. De Kameroener vierde die goal ondanks de lege tribunes triomfantelijk. Na rust schonk Baby Antwerp de zege. Hij duwde een afgeweerd schot van Gano tegen de netten. In die tweede helft ontstond er – raar maar waar – opnieuw discussie om een vrije trap, amper vier dagen na de strafschopsoap tegen Standard. Rodrigues, Refaelov en Baby stonden bij de bal. Hoedt maande Refaelov aan om te trappen, maar die liet de bal uiteindelijk aan Baby. De Senegalees trapte zowaar met zijn mindere rechter meters over.

Ik zat vol woede op het moment dat ik trapte. Ik had het gevoel dat ik gesaboteerd werd. Dat kan niet Refaelov

Duidelijkheid nodig

Refaelov kon erom lachen. “Ach, dat was een grapje. Baby test nu blijkbaar zijn rechtervoet. In een oefenwedstrijd is daar plaats voor. Wat zich zondag tegen Standard voordeed, dat had niet mogen gebeuren. Ik was beschaamd. We moeten duidelijkheid scheppen over wie de strafschoppen neemt.” Wat waren dan precies de afspraken over de strafschoppen volgens Refaelov? “Ik was aangeduid. Dit had niet mogen gebeuren. Ik zat vol woede op het moment dat ik trapte. Ik had het gevoel dat ik gesaboteerd werd. Dat kan niet. Als je een strafschop neemt, moet je je daar volledig op kunnen concentreren. De coach en het bestuur moeten dit oplossen. Tijdens de stages heb ik er telkens op getraind. Het is voor iedereen duidelijk wie de strafschoppen neemt. Ik weet niet waarom ‘Mbo’ voelde dat hij het deze keer moest doen.”

Nog niet gepraat

In Oostende liet Refaelov de strafschop nog aan Mbokani. Deze keer wilde hij niet wijken. “Bij 0-0 tegen Standard is dat net iets belangrijker dan in andere wedstrijden. Daarom stond ik erop om te trappen. Ik begrijp dat hij topschutter wil worden en daarom meer goals wil voor zijn statistieken. Dat toont dat hij ambitieus is, maar je moet ook het team en de spelers rondom je respecteren. Er moeten duidelijke lijnen zijn. Zonder discipline raken we nergens.” Refaelov vreest niet dat de relatie met Mbokani ernstig verziekt is. “Ik zag hem gisteren even, maar we spraken nog niet. Dat is ook niet nodig. We zijn profs en hoeven geen beste vrienden te zijn. Zo lang er maar respect is en we met dezelfde doelstelling het veld opstappen.”