Refaelov opnieuw aan aftrap na inbraak: "Heb het privé even moeilijk gehad” KDC

22 november 2019

09u15 0 Antwerp Na vier matchen bankzitten stond Lior Refaelov opnieuw aan de aftrap bij Antwerp. Met een strafschopdoelpunt en een gave prestatie lag de spelmaker mee aan de basis van Antwerps zege.

"Het deed deugd dat ik nog eens een hele wedstrijd kon spelen", glunderde de 33-jarige Israëliër. "Wat de buitenwereld tot nu toe niet wist, is dat ik het door een situatie in mijn privéleven even wat moeilijker had om me volledig op het voetbal te concentreren. Wat er exact aan de hand (het zou gaan om een inbraak, red.) was, hou ik liever voor mezelf, maar mijn bankzitterstatuut had er wel iets mee te maken.”

Opvallend: anders dan in de match tegen Standard kibbelden Refaelov en Dieumerci Mbokani deze keer niet om wie een penalty mocht nemen. Dieu gaf de bal braafjes aan Rafa en deed er nog een aanmoedigende handshake bovenop. "Wat er tegen Standard gebeurde, hebben wij onderling al lang als grote jongens uitgepraat", benadrukt Refaelov. "Intern was dit eigenlijk nooit echt een zaak. Ik ben blij dat iedereen dat nu ook op het veld heeft kunnen zien." (KDC)