Refaelov en Van Damme willen verlengen bij Antwerp, Mbokani laat alles open Stijn Joris in Spanje

11 januari 2019

07u57 0 Antwerp Terwijl sportief directeur Luciano D’Onofrio de transfermarkt afspeurt naar versterkingen, heeft hij straks op de Bosuil ook nog wat huiswerk. De routiniers Van Damme, Refaelov en Mbokani hebben een aflopend contract. Twee van de drie willen graag verlengen, de derde twijfelt nog.

Alle drie zijn ze vrij in de zomer én in principe kunnen ze nu al elders hun handtekening zetten. De situatie van Refaelov (32) is specifiek. Antwerp huurt hem van Club Brugge, maar in Jan Breydel is hij straks einde contract. FCB heeft niet de intentie om hem een nieuw contract te bieden. De Great Old wel. “Ik had vlak voor de winterstop een gesprek met Antwerp”, bevestigt Refaelov. “Mijn instinct zegt me om te blijven. Ik heb andere aanbiedingen uit België, maar ik heb bij Antwerp al iets opgebouwd en heb zin om dat verhaal verder te zetten.” Een nieuwe afspraak is er nog niet, maar als het van Refaelov afhangt, hoeft dat niet lang aan te slepen. “We moeten opnieuw samenzitten en dan kan het snel gaan. Ik hoop dat we als we weer in België zijn, snel met goed nieuws kunnen komen. Eén of twee jaar? Alles is mogelijk. Ik hoop vooral dat we er uit raken.”

Jelle Van Damme (35) kwam in de zomer van 2017 terug naar België. Hij verruilde LA Galaxy voor Antwerp en tekende voor twee jaar op de Bosuil. Dat contract loopt nog tot juni. Van Damme knokte zich de voorbije maanden met succes weer in de ploeg. Hij windt er geen doekjes om. “Iedereen weet dat ik me hier goed voel. Normaal gezien zal Luciano me wel contacteren. We hebben het er al eens een beetje lachend over gehad, maar niet officieel. We voelen mekaar wel aan. Ze weten welke richting ik uit wil. De kans dat ik blijf, is 80 tot 90 procent. Als hij me een nieuw contract aanbiedt aan de voorwaarden die ik nu heb, zet ik meteen mijn krabbel. Dat kan jaar per jaar bekeken worden wat mij betreft. Uit een gesprek met mijn manager bleek dat er interesse is van andere teams, maar dat is zeker niet mijn prioriteit. Ik zit hier graag, maar ga ook niet achter hun gat lopen.”

Mbokani laat alles open

En wat met Dieumerci Mbokani (33)? De Congolees sloot als laatste bij Antwerp aan. Hij had wat tijd nodig om zijn conditie weer op te bouwen, maar bewees net als Refaelov en Van Damme zijn waarde voor een team als Antwerp. Hij zegt niet neen, maar hoopt op een verbeterd contract. “Ik kan nog wel enkele seizoenen uit mijn lichaam persen”, zegt Mbokani vanuit het Spaanse Algorfa. “Ik amuseer me nog. Dat ziet iedereen. We zullen zien wat de toekomst brengt. Dat zal van de voorzitter en van Luciano afhangen. Er is al een gesprek geweest, maar ik heb nog geen nieuw voorstel op zak. Ik ben nog ambitieus en wil niets uitsluiten. Als er straks een zeer interessant bod komt, ga ik dat bekijken, maar ik zit er zeker niets mee in om in België te blijven. Ik heb hier mijn gezin aan mijn zij en dat is ook heel belangrijk voor mij.”