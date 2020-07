Q-dj Vincent Fierens bezoekt ‘rood-witte helden in de zorg’ Redactie

28 juli 2020

16u42 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Antwerp Royal Antwerp FC presenteert in de aanloop naar de bekerfinale tegen Club Brugge als eerste Belgische club ooit een heuse eigen talkshow in broadcastkwaliteit. Op donderdag 30 juli wordt in NUMBER ONE vooruitgeblikt op de finale van de Croky Cup van twee dagen later. Met daarin ook een uitgebreide reportage over ‘rood-witte helden in de zorg.’

Q-dj Vincent Fierens, die onlangs een lichte hoofdblessure opliep, trok naar AZ Monica in Deurne om er te spreken met mensen uit de zorg over hoe ze de voorbije maanden beleefd hebben en hoe voetbal en RAFC in het bijzonder een hart onder de riem kan steken of wat afleiding kan bezorgen.

De volledige reportage met op het einde een leuke verrassing voor de Antwerp-fans onder het personeel, zie je donderdag in Number One.

Lees ook.

Louis van Gaal donderdag te gast in talkshow van Antwerp, Erik Van Looy is onder de indruk: “Straf dat ze die tot hier kunnen halen”

Win dankzij HLN.be de laatste twee abonnementen op de Antwerpse Bosuil!