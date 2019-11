Pijnlijk: Hoedt pakt nu al uit met de misser van het weekend TLB

29 november 2019

Mirallas opende op de Bosuil na rust de score voor Antwerp, maar eigenlijk had Wesley Hoedt dat in de eerste helft al moeten doen. Na een hoekschop belandde de bal in de tweede zone bij de Nederlander, die het leer maar in het lege doel moest leggen. Maar Hoedt mikte de bal nog naast, een enorme misser. U kunt de fase bekijken in bovenstaande video.