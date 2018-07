Paul Gheysens legt lat flink stuk hoger: "Wij gaan voor Europees voetbal met Antwerp" SJH

20 juli 2018

07u34 2 Antwerp Antwerp pakte gisteren op zijn website en applicatie uit met een interview van voorzitter Paul Gheysens. De Ghelamco-baas wil het komende seizoen Europees voetbal behalen met de Great Old.

Gheysens legt daarmee de lat een flink stuk hoger. Antwerp eindigde vorig seizoen de reguliere competitie als achtste, maar deed tot de slotspeeldag mee voor een plekje in play-off 1. In play-off 2 speelde het geen rol van betekenis. Daar neemt de voorzitter dit seizoen geen genoegen mee. "De ambitie is eenvoudig", zegt Gheysens. "Wij gaan voor Europees voetbal. In zo'n stad, met zo'n club is er zoveel potentieel om uitgedragen te worden. Er is geen enkele reden om niet voor Europees voetbal te gaan. Dat moet onze ambitie zijn."

Nu nog transfers

Nochtans pakte sterke man Luciano D'Onofrio vooralsnog niet groots uit op de transfermarkt. Bolingi, Opare en Jukleröd zijn de aanwinsten. De uitleenbeurten van Rodrigues, Yatabaré, Borges, Buta en Teunckens werden omgezet in een defintieve transfer. Op een ronkende naam is het voorlopig nog wachten. Gheysens voerde pas een kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro door en de club gaf te kennen dat het jaarbudget verhoogt van 18 naar 25 miljoen euro. Met zijn verklaringen verhoogt Gheysens dus de sportieve druk die op de schouders van coach Laszlo Bölöni rust.

"De ploeg waarmee we vorig seizoen speelden, was een bouwwerf", beweert Gheysens nog. "Luciano D'Onofrio is een ongelofelijke man en hij is een zeer goede vriend geworden. Hij brengt de rust, het professionalisme en een ongelofelijk netwerk dat niemand anders heeft. We willen er graag iets groots van maken en hebben daar alle mensen voor. De ploeg is bijna klaar en samen met de stad, de spelers, de trainer en Luciano gaan we erin slagen er iets moois van te maken. Daar ben ik zeker van."