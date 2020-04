Ook bij Antwerp leveren ze in: kleedkamer unaniem akkoord met voorstel clubleiding Michaël Vergauwen

15 april 2020

06u36 0 Antwerp Eén en al begrip en flexibiliteit. De spelers van Antwerp FC accepteerden unaniem het voorstel van hun club om vanaf heden een deel van hun loon in te leveren. Bovendien besloten ze ook om verschillende communityprojecten te ondersteunen.

In april een vermindering van het brutoloon met 30 procent, in mei met 40 procent, in juni met 50 procent. Dat is de coronamaatregel die Antwerp neemt. Belangrijke nuance: de laagste lonen zullen niet getroffen worden. De bruto maandelijkse vergoeding kan namelijk nooit minder zijn dan 7.500 euro.

Na overleg tussen kapitein Faris Haroun en de spelersraad stemde de Antwerpse kleedkamer unaniem in met het voorstel van de club. “Hartverwarmend dat zij zo reageren”, klonk het bij het Antwerp-bestuur. “Hun reactie verdient niets dan lof. Dit getuigt van wederzijds respect, bovendien met solidariteit als gevolg.”

De spelers verklaarden zich namelijk ook bereid om, samen met de club, verschillende lokale communityprojecten te ondersteunen, in het verlengde van enkele initiatieven van de voorbije weken.

Geen problemen op korte termijn

“We nemen deze maatregel om de club toe te laten om in de toekomst al haar medewerkers te blijven betalen”, klinkt het nog in een officieel statement van de club. “Het is onze taak, naast de sportieve continuïteit verzekeren, om zoveel mogelijk mensen aan boord te kunnen houden zodra het voetbal weer opstart. Voor een beperkte groep werknemers is er vandaag jammer genoeg onvoldoende werk, voor een aantal is dit gehalveerd en voor anderen loopt alles momenteel verder in een nieuwe werkomgeving. De club is ongelooflijk trots dat iederéén zich niet alleen flexibel en begripvol opstelt, maar ook bereid is om een financiële inspanning te doen.”

Zodra de trainingen, onder welke vorm ook, weer hervat worden, zullen de bestaande contractuele afspraken opnieuw gehanteerd worden, maar ook de Great Old blijft dus niet gespaard van de financiële impact die het coronavirus op het voetbal en de samenleving heeft.

“De crisis treft ook ons, ja”, geven ze op de Bosuil toe. “Er wordt niet meer in groep getraind, wedstrijden zijn opgeschort. Er zullen weliswaar op korte termijn geen problemen opduiken, toch zijn er uiteraard zaken die impact hebben op onze club.”

Antwerp doet er niet flauw over. Het niet doorgaan of achter gesloten deuren spelen van de bekerfinale, het schrappen van play-off 1, rechtenhouders die dreigen een deel van het tv-geld terug te vorderen bij stopzetting van dit seizoen: stuk voor stuk ingrepen met financiële gevolgen voor de betrokken clubs.

“Er wachten ons uitdagingen waarvoor momenteel nog geen antwoorden mogelijk zijn”, klonk het als besluit. “De globale context voor volgend seizoen is heel onduidelijk, zowel voor clubs, supporters als sponsors. In het algemeen belang van de club levert iedereen nu in. Ook wij moeten elke dag hard werken om de balans in evenwicht te krijgen en te houden. We proberen de club op een verantwoorde manier te leiden en zijn blij dat de spelers helemaal mee zijn met dit verhaal.”