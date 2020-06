Ook Antwerp start voorbereiding: spelers ondergaan coronatest, Mbokani ontbreekt Redactie

08 juni 2020

13u48 0 Antwerp De spelers van Antwerp werden vanmorgen in het Universitair Ziekenhuis getest op Covid-19. Daarnaast waren er ook fysieke testen. Zo was te zien op de Instagram-pagina van Didier Lamkel Zé (zie hieronder). Net zoals De spelers van Antwerp werden vanmorgen in het Universitair Ziekenhuis getest op Covid-19. Daarnaast waren er ook fysieke testen. Zo was te zien op de Instagram-pagina van Didier Lamkel Zé (zie hieronder). Net zoals bij STVV is dus ook voor hen de voorbereiding begonnen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Antwerp-spelers werden vanochtend op de Bosuil verwacht. Niet iedereen was aanwezig. Onder anderen Dieumerci Mbokani en Egor Nazaryna ontbraken. ‘Dieu’ verblijft momenteel nog in Monaco. Het is momenteel onduidelijk of Mbokani aan boord blijft bij ‘The Great Old’.

“Ik ben nu einde contract en kan niet zeggen of ik het truitje van Antwerp nog zal dragen”, klonk het nadat hij de Ebbenhouten Schoen won. “We zijn wel nog aan het onderhandelen. Ik zou graag een contract voor twee jaar willen en men biedt me slechts een verbintenis voor één jaar aan. Of Anderlecht nog ergens in mijn hoofd zit? Anderlecht, Standard, Club Brugge, ...: ik sta open voor elk voorstel.”

Mbokani was dé sterkhouder van Antwerp afgelopen seizoen. De Congolees sloot de competitie, die vroegtijdig werd stopgezet, voor het eerst in zijn carrière af als topschutter van de Jupiler Pro League. Mbokani maakte net als collega Jonathan David (AA Gent) achttien competitietreffers, maar is de ‘Gouden Stier’ omdat hij een keer meer scoorde op verplaatsing (zes tegen vijf).

Trainer Leko en spelers arriveren op Bosuil:

Lees ook: ‘Bouwwerf Bosuil’: veel werk aan de winkel bij Antwerp na vertrek sterkhouders én de vraag van 1 miljoen: wat doet Mbokani?