Onze Antwerp-watcher Michaël Vergauwen ziet dat Antwerp kalm blijft onder hetze: “Hebben ze geleerd uit het verleden?” Michaël Vergauwen

04 februari 2020

07u40 0 Antwerp Antwerp bleef de voorbije dagen rustig. De ‘Great Old’ verloor zondag met het kleinste verschil tegen Club Brugge, nadat Hans Vanaken de bal al dan niet over de lijn was gegaan. Maar moord en brand schreeuwde Antwerp niet. “Willen ze van de G5 een G6 maken, is het niet onverstandig dat ze zich, minstens voor even, low profile opstellen”, zegt onze Antwerp-watcher Michaël Vergauwen. Lees hieronder zijn artikel:

Moord! Brand! We zijn bestolen, geflikt!

Wie dacht dat Antwerp het kot in de fik zou steken na zondagavond, kwam van een kale reis terug. Op de onverlaten in Wommelgem na, bleven ze kalm bij Antwerp. In plaats van alles en iedereen te beschuldigen van de zotste dingen, zijn ze zen.

Nochtans stellen ze zich op de Bosuil ongetwijfeld enkele vragen. Niet of het verdiend was dat ze verloren. Ook niet of de bal nu wel of niet binnen was. Daar ging het zelfs niet om.

Wel waarom de lijnrechter die beslissing nam. Compleet onnodig, tenzij hij een magische ziener is. Dan mag hij vanaf nu bij elke match ingezet worden. Veel goedkoper dan doellijntechnologie.

Wel of er misschien niet meer achter zat dat iemand vanuit dat standpunt zo'n beslissing neemt. Maar die vraag stellen, is insinueren dat het effectief zo is. En dat doet Antwerp niet (meer). Ze zwijgen. Ook al werden ze zondagavond onmiddellijk na de match als halve criminelen behandeld, omdat ze - op een rustige, beleefde manier - uitleg wilden van de arbitrage. Ze blijven kalm.

Hebben ze geleerd uit het verleden? Want het is ooit anders geweest. Toen ze wild om zich heen schopten bij het minste geringste, terwijl ze tegelijkertijd zelf naar het BAS trokken om met hangen en wurgen een licentie te krijgen. De Vurige Stede aan de Schelde rookt maar brandt niet. Nu de boel op stelten zetten en dan donderdag eruit vliegen in de beker en zondag verliezen van Genk: 't zou alles extra pijnlijk maken.

Of zit er toch meer achter? In de praktijk is Antwerp in 2,5 jaar een topclub geworden, maar op papier is het nog altijd een 'kleintje'. Letterlijk een lid van de K11, en niet van de G5. Twee stemmen in de Pro League in plaats van drie. Willen ze - en wees maar zeker dat de ambitieuze Antwerpenaren daarvan dromen - van de G5 een G6 maken, is het niet onverstandig dat ze zich, minstens voor even, low profile opstellen. Al weet je met de Great Old nooit of en wanneer de aard van het beestje toch weer de bovenhand neemt, of en wanneer het altijd smeulende vuur weer oplaait.

