Officieel: Gerkens voor drie seizoenen naar Antwerp MVS

12 augustus 2020

17u50 2

Alles getekend en geregeld: Pieter Gerkens is vanaf heden Antwerp FC-speler. De 25-jarige middenvelder tekende zonet een contract voor drie seizoenen in Deurne Noord. Hij komt over van Anderlecht en traint vanaf morgen mee op de Bosuil. Hij is voor de Great Old al de zesde zomertransfer en moet voor extra aanvallende impulsen op het middenveld zorgen. Bij Antwerp zijn ze ervan overtuigd dat Gerkens bij hen weer het hoge niveau zal halen dat hij destijds bereikte bij STVV onder Ivan Leko, niet toevallig momenteel de trainer van RAFC.

