Nill De Pauw tekent voor twee seizoenen bij Antwerp MXG/MVS

24 juli 2020

18u55 4 Antwerp Antwerp heeft zich versterkt met Nill De Pauw (30). De Belg komt over van het Griekse Atromitos FC, waar hij dit seizoen amper aan spelen toekwam. De Pauw speelde in onze competitie eerder al voor Zulte Waregem en Lokeren. Hij tekende voor twee jaar met nog de optie op een extra seizoen.

In de marge van de oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon (2-3 verlies) raakte het nieuws bekend dat The Great Old een nieuwe aanwinst beet heeft voor het komende seizoen. Nill De Pauw speelde al 300 wedstrijden in onze competitie, waarvan het grootste deel voor Lokeren (2008-2015). Hij won in die tijd ook twee keer de Beker van België (2012 en 2014). Tussen 2017 en 2019 speelde hij voor Zulte Waregem.

Bij Antwerp zal hij herenigd worden met trainer Ivan Leko, met wie hij nog samenspeelde bij Lokeren.

𝐖𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦, 𝐍𝐢𝐥𝐥 𝐃𝐞 𝐏𝐚𝐮𝐰!



Onze Reds versterken zich met Nill De Pauw. De 30-jarige aanvallende middenvelder komt transfervrij over van de Griekse eersteklasser Atromitos.



Lees meer ➡️ https://t.co/dDcujcU9yx pic.twitter.com/MutSyEOVYf Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

NIEUWS: @official_rafc heeft er een speler bij. Nill DE PAUW (o.a. ex-Zulte Waregem en Lokeren) tekende zopas voor 2 seizoenen (met optie). @NillDePauw @hlnsport #Antwerp pic.twitter.com/1e3dGBdgai (MVS) © 📰(@ MichVergauwen) link