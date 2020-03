Na uitvallen Gano zoekt Bölöni naar back-up voor Mbokani: “Verplicht andere oplossingen te vinden” MVS

05 maart 2020

11u25 0 Antwerp Flashback naar vorig seizoen. Antwerp verzekert zich op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie van play-off 1. In de twee laatste matchen haalt het... 0 op 6. Een scenario dat Laszlo Bölöni dit seizoen liever niet opnieuw ziet gebeuren.

“Al heb ik er geen schrik van. Ik ben hier om alle spelers zo goed mogelijk te laten werken en de beste keuzes te maken. Soms slaag ik daarin, soms niet. Maar ik geef niemand cadeaus. Nul op zes zou nu ook kunnen gebeuren, ook al willen we het niet en werken en praten we hard om het te vermijden. Ik ga niet te veel wijzigen, hier en daar misschien een kleine verandering. Maar minder dan vorig jaar alleszins.”

Dat ik nu geen back-up meer heb voor Mbokani? Ik ben inderdaad verplicht een andere oplossing te vinden. Baby kan misschien wel, of de jongeling, Geeraerts Bölöni over het uitvallen van Gano

Back-up

Opdoffer voor Antwerp en in het bijzonder Zinho Gano: de aanvaller liep op 28 februari op training een scheur op in de ligamenten van de knie. Hij zal zo’n achttal weken uit zijn en mist dus sowieso de bekerfinale en (een groot deel van) play-off 1.

“Ik vrees dat zijn seizoen gedaan is”, zuchtte Bölöni. “Maar mocht hij toch vroeger terugkomen, des te beter. Jammer, want hij is een belangrijke speler. Dat ik nu geen back-up meer heb voor Mbo(kani)? Ik ben inderdaad verplicht een andere oplossing te vinden. Baby kan misschien wel, of de jongeling, Ruben (Geeraerts). We moeten het doen met wie we hebben.”

Als we de naam van Kevin Mirallas opperen, wuift Bölöni die suggestie meteen weg. “Mirallas als centrumspits? Dat heb ik nooit gezien. Als tweede spits misschien, en als flank, oké. Maar diepe spits? Nee.” Nochtans heeft Mirallas ervaring in die rol - al is het niet overdreven veel. Bij Everton fungeerde hij in 186 wedstrijden slechts zes keer als diepe spits. Bij Olympiakos, Lille en Saint-Étienne stond hij wel (iets) vaker in de punt. Bovendien speelde hij ook bij de nationale beloften als centrumspits.