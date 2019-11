Na incident van zondag mag Mirallas de Rode Duivels stilaan vergeten: overzicht van zijn brokkenparcours MVS

26 november 2019

07u48 0 Antwerp Kevin Mirallas die voor ophef zorgt? In Engeland en Griekenland kijken ze nauwelijks op, ook bij de nationale ploeg kwam ‘Koppige Kevin’ al negatief in the picture. Een bloemlezing.

2010. Mirallas wordt door bondscoach Leekens op het matje geroepen omdat hij kritiek had op de nationale ploeg. “We hebben te weinig leiders”, klonk het. Repliek van Leekens: “Voor je commentaar hebt op anderen, moet je eerst naar jezelf kijken.” Mirallas wordt een jaar lang slechts één keer geselecteerd.

2011. In de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal vervangt Olympiakos-coach Ernesto Valverde Mirallas in het slotkwartier. In plaats van op de bank te gaan zitten, loopt die echter naar binnen. Waar hebben we dat nog gezien? 15.000 euro boete is zijn deel.

2015. In plaats van specialist Leighton Baines (15 op 16), beslist Mirallas plots dat híj een strafschop voor Everton moet nemen. Hij mist en wordt tijdens de rust in de kleedkamer gelaten. Everton-coach toen: Roberto Martinez. De match eindigt op 0-0, Mirallas’ reputatie krijgt ook in Engeland een eerste flinke deuk.

2017 (I). Mirallas vindt dat hij bij Everton te weinig speelt onder trainer Ronald Koeman en laat dat iets te duidelijk merken. Koeman zet hem een maand uit de selectie.

2017 (II). Hij wordt samen met Schneiderlin een paar weken disciplinair geschorst omdat ze een training met de B-kern vroegtijdig verlieten. Hij moet een paar dagen apart trainen.

2018. Tegen zijn zin wordt Mirallas, verhuurd aan Olympiakos, nog voor het uur gewisseld tegen Apollon Smyrnis. Hij wordt naar de U20 gestuurd, Olympiakos beslist ook om hem niet definitief over te nemen van Everton. Mirallas krijgt bovendien een boete en wordt door de voorzitter, eens de titelrace gelopen, verplicht vervroegd met vakantie gestuurd.