Na bijna drie jaar scheiden de wegen van Laszlo Bölöni en Antwerp

14 mei 2020

12u52 48 Antwerp Laszlo Bölöni (67) zal volgend seizoen geen coach meer zijn van Antwerp. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het is nog niet duidelijk wie de Roemeen zal opvolgen bij The Great Old. Bölöni was bijna drie jaar trainer bij Antwerp.



Het huwelijk tussen Laszlo Bölöni en Royal Antwerp FC is voorbij. De bekerfinalist gaat voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe coach. Antwerp lijkt deze zomer een grondige facelift te ondergaan. Eerder maakte de club ook al het vertrek van Sinan Bolat en Kevin Mirallas bekend. Ook de contracten van Defour, Arslanagic en Mbokani lopen eind juni af.

Bölöni kwam in de zomer van 2017 aan bij Antwerp. Onder de Roemeen groeide toenmalige promovendus uit tot een standvastige suptopper in de Jupiler Pro League. In het eerste seizoen op het allerhoogste niveau sinds 2004 eindigde Antwerp achtste. Vorig jaar werd voor het eerst play-off 1 gehaald. Ook dit seizoen was Bölöni met Antwerp zeker van de top zes.

De toekomst van Bölöni bij Antwerp was al even onzeker. In Hongaarse media had de coach al gehint op een vertrek. “Het is niet dat ik me slecht voel bij Antwerp, maar (...) ik reken erop dat ik niet verderga.” Die uitspraken werden door de Hongaarse Roemeen zelf weerlegd in onze krant. “De liga had net beslist om de Belgische competitie stop te zetten, ik ben einde contract, en de gesprekken met Luciano waren voorzien voor later op het seizoen. Vandaar mijn uitspraak over mijn toekomst - niets meer en niets minder.”

Enkele weken later is het dan toch voorbij. Exit voor de man die Antwerp naar zijn eerste bekerfinale in meer dan 20 jaar leidde. “Zonet werd beslist dat het contract van onze coach Laszlo Bölöni niet wordt verlengd”, klinkt het bij Antwerp in een statement.” Wij willen László veel succes wensen in de toekomst en hem uitdrukkelijk bedanken voor de voorbije 3 seizoenen.”

