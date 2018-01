Moustapha Sall probeert rest van de groep bij te benen: "Ik ben zeker dat ik match tegen Club Brugge haal" Stijn Joris in Algorfa

14u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Mamadou Sall hervat individueel de trainingen. Antwerp Dinsdagavond laat maakte Moustapha Sall (32) zijn opwachting in Algorfa. Vijf dagen later dan de rest van de groep, maar de Senegalees had daar een grondige reden voor. Tijdens zijn vakantie in zijn thuisland, kreeg zijn vader met een hartstilstand af te rekenen.

Gisteren trainde hij al mee in de voormiddag en in de oefenwedstrijd tegen Heidenheim kreeg hij 30 minuten speelgelegenheid. Ook vanochtend trainde Sall gewoon mee. "Het lukt wel, het doet goed om weer wedstrijdminuten in de benen te hebben. Ik moet de rest zo snel mogelijk weer bijbenen want veel tijd is er niet."

De situatie van zijn vader is intussen iets beter, maar Sall maakt zich duidelijk nog zorgen. "Familie is belangrijk. Daarom was ik er pas later. In het leven kan je niet alles voorzien. De situatie ging er nog niet veel op vooruit, maar ik geloof in God. Makkelijk is het niet. Als je vader ziek is, kan je niet veinzen dat er niets aan de hand is. Ik doe mijn best om te trainen en me te concentreren. Het werk roept."

Bölöni haalde bij het begin van de stage aan dat Sall net als Oulare nog met wat overgewicht moet afrekenen. De centrale verdediger is ervan overtuigd dat hij daar komaf mee kan maken voor de komst van Club Brugge over exact tien dagen en misschien maar best ook. De twee andere rechtsvoetige centrale verdedigers Batubinsika en Arslanagic liggen nog steeds in de lappenmand. "Ik heb me tijdens mijn vakantie aan het programma van de coach gehouden. Deze stage gaat me goed doen. De komende drie maanden worden belangrijk. We staan in de top zes en willen er alles aan doen om play-off 1 te halen. Daar werken we hard voor. De club komt pas uit de tweede afdeling en het zou mooi zijn om meteen in die top zes te eindigen. Ik heb nog meer dan een week om me klaar te stomen voor de wedstrijd tegen Club Brugge en ben er zeker van dat dat goedkomt."