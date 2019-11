Mirallas en Bölöni kunnen weer door dezelfde deur: “Na vijf minuten alles uitgepraat. Als mannen” PDD/TLB

30 november 2019

00u14

Bron: VTM 0 Antwerp De plooien zijn gladgestreken tussen Kevin Mirallas en zijn trainer László Bölöni, nadat ze het vorige week aan de stok hadden gekregen tijdens de match tegen AA Gent. De Roemeen gunde zijn winger een basisplaats tegen KV Mechelen en Mirallas bedankte zijn coach door de winnende treffer te maken.

“Het was inderdaad niet mijn leukste week, na wat zondag gebeurd is”, is Mirallas eerlijk voor de microfoon van VTM. “We hebben alles uitgepraat als mannen, met de coach en het bestuur, en vanaf maandag zijn we gewoon weer hard beginnen werken. Ik voelde dat ik het vertrouwen van iedereen kreeg en het belangrijkste voor mij was dat ik zou tonen dat ik klaar was. En dat heb ik ook gedaan.”

“Of ik iets wilde bewijzen? Niet speciaal, nee. Ik denk niet dat ik nog grote zaken te bewijzen heb. Maar ik wil wel het goede voorbeeld geven aan mijn ploegmaats. Ze weten ook dat ik een goed mens ben en het was belangrijk voor mij om te tonen dat wat zondag gebeurd is een accident was. En dat het niet meer zal gebeuren.” De volledige reactie van Mirallas kunt u bekijken in bovenstaande video.

Bölöni: “Op 5 minuten was alles uitgepraat met Mirallas”