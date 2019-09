Exclusief voor abonnees Mirallas durft als een van de weinigen steile ambities van Antwerp uit te spreken: “Op papier kan de titel” Stijn Joris

28 september 2019

08u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp Hij leek voorbestemd voor Standard. Anderlecht en Club snuffelden, maar Luciano D’Onofrio haalde Kevin Mirallas (31) uiteindelijk naar Antwerp. De Rode Duivel trok een streep onder zijn buitenlandse carrière, maar niet onder zijn ambities.

De dag voor hij tekende, vloog Antwerp op een wel heel opmerkelijke manier uit de Europa League. Kevin Mirallas maakte het mee vanop de tribune. “Het was de bedoeling dat ik al zou spelen”, vertelt Mirallas. “Mijn contract lag klaar. Alleen hield Everton het been nog stijf. Jammer dat we die groepsfase niet haalden, maar tegelijk kan het een voordeel zijn. Club, Standard en ook Gent hebben die Europese wedstrijden en moeten elke week twee keer aan de bak. Dan slaat de vermoeidheid op een gegeven moment toe.”

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis