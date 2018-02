Meeste decibels, amper punten: Taeymans & Van der Linden overwonnen het bosuilcomplex al in 1986 Stijn Joris

16 februari 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerp De Bosuil is voor Antwerp geen garantie op ­succes. De Great Old sprokkelde maar 38 procent van zijn punten in Deurne-Noord. Maar in 1986 stond het er nog slechter voor. Marc Van der Linden (54) en Rudy Taeymans (51) getuigen. "Bölöni verandert zijn ploeg te vaak."

Antwerp en zijn Bosuil. Het blijft iets unieks, onvatbaar als je er nog niet tussen stond. De rauwe en pure voetbalsfeer druipt van de houten banken op de aftandse tribune 2. Noem het gerust het hart en de keel van de Bosuil. ­Authenticiteit staat voorop. Geen trommels of megafoon toegelaten, een echte twaalfde man heeft alleen zijn stem en handgeklap nodig. En toch stokt Antwerp dit seizoen als het voor eigen volk het veld op moet. De laatste thuiszege dateert van 9 december. Op verplaatsing raapte de Great Old 7 punten meer dan de 15 op 39 die het in Deurne-Noord sprokkelde. In eigen huis is ­Antwerp daarmee samen met Genk de slechtste subtopper van Europa. In ­België doet alleen Lokeren slechter.

